Frau von Maur, was bedeutet die Verlängerung des Lockdowns für die Planungen der Insel Mainau?

Andrea von Maur: Wir freuen uns über die Beschlüsse auf Bundesebene und wir warten auf die Details der Landesverordnung. Sobald klar ist, wie die Beschlüsse im Einzelnen in Baden-Württemberg umgesetzt werden sollen, werden wir entsprechend handeln.

Öffnung an Ostern, keine Öffnung an Ostern: Ist es überhaupt möglich, zweigleisig zu fahren?

Ja natürlich, wir planen mit beiden Szenarien und wir hoffen, dass es im Hinblick auf den Inzidenzwert in Baden-Württemberg zu diesem Zeitpunkt möglich ist.

Wie sehen Ihre Perspektiven für den Sommer aus?

Diese richten sich nach den Inzidenzen und nach der Verordnung der Landesregierung. Wir öffnen was möglich ist und werden das organisatorisch so abwickeln, dass unsere Besucher sich sicher fühlen können. Für die Bodenseeregion erwarten wir eine große Nachfrage. Das zeichnet sich anhand der Zahlen der Übernachtungsanfragen bereits ab. Wir hoffen, dass sich hier in der Region eine gute Saison ankündigt.

Sind die Mitarbeiter der Insel Mainau in Kurzarbeit?

Im Moment arbeiten rund 250 Personen auf der Mainau, 180 Festangestellte, der Rest Saisonkräfte. Zurzeit sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Je nach Bereich mehr oder weniger. In der Gastronomie sind die Mitarbeiter zu 100 Prozent in Kurzarbeit, da die Gastronomie nicht geöffnet ist. In Park und Gärten sind die Mitarbeiter sehr viel weniger in Kurzarbeit, da die Mainau sich auf eine mögliche Öffnung vorbereiten und Park und Gärten gepflegt werden müssen.

Sind besondere Aktionen und Attraktionen für Frühling oder Sommer geplant?

Das Jahresmotto gibt es nun immer zwei Jahre zu sehen und so zeigt die Insel Mainau auch im Blumenjahr 2021 „Blühende Wasser, schwimmende Gärten“ und widmet sich weiter dem Thema Wasser in all seinen Facetten.

Verschiedene Pflanzkreationen und Installationen in Park und Gärten, wie zum Beispiel kreativ bepflanzte Miniteiche und Badewannen oder Wasser-Skulpturen der polnisch-deutschen Künstlerin Malgorzata Chodakowska greifen das Thema auf und bieten ausgefallene Fotomotive.

Mit originellen Pflanzideen präsentiert sich die Blumeninsel im Gartenjahr 2021 außerdem auf der Landesgartenschau Überlingen unter anderem mit einem „Mainau-Gärtle“ und auf der Bayerischen Gartenschau in Lindau mit dem Themengarten „Gepflanztes Gold – Zitruspflanzen vom Mittelmeer“. Im Sommer tauchen Musikliebhaber bei den Mainau Musical Nights wieder in die bunte Welt der Musicals ein.