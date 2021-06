Zur Person Nathan Keeves Nathan Keeves ist an verschiedenen Orten im Südosten Englands aufgewachsen. 2002 kam er nach Deutschland, lebte zuerst in Berlin. Seit 2010 ist Konstanz seine Wahlheimat, wo er mit seiner deutschen Frau und den zwei Kindern lebt. Nachdem sein Heimatland beschloss, die EU zu verlassen, beantragte er die deutsche Staatsangehörigkeit, die er inzwischen längst besitzt. Der 43-jährige Engländer arbeitet als Dozent an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Keeves trainiert eine Mädchenmannschaft im Basketball.

Am liebsten würde Nathan Keeves ja über ein Spiel seiner Engländer in München sprechen. 5:1 gewannen die Three Lions am 1. September 2001, als es um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea ging.

„Damals waren wir auf einer Hochzeit am Rhein bei einem wunderschönen Winzer eingeladen“, erinnert sich der sympathische 43-Jährige. „Ich war der einzige Engländer. Alle Männer haben in der Küche auf einem kleinen Fernseher die Partie verfolgt. Ich war der einzige, der hinterher gefeiert hat.“ Das war es aber auch schon mit seinen positiven persönlichen Erfahrungen bei dieser Paarung.

„Beide Male im Elfmeterschießen verloren“

1966, als England dank des Wembley-Tores im Finale von London Deutschland mit 4:2 besiegte, war er noch lange nicht auf der Welt. Also blickt Nathan Keeves auf die Jahre 1990 und 1996. Die WM in Italien und die EM in seiner Heimat. Jedes Mal kam es zur Mutter aller Fußballspiele, wie Spiele zwischen den alten Konkurrenten gerne genannt werden.

„Wir haben beide Male im Elfmeterschießen verloren“, sagt Nathan Keeves und spricht damit ein kleines Trauma an, was die Insulaner seither verfolgt. „Ich bin wie viele andere Engländer mit dieser Angst vor dem Elfmeterschießen aufgewachsen“, erzählt er grinsend. „Wir müssen diese Angst vor der Geschichte überwinden, dann können wir gewinnen. Die Chance ist sehr groß.“

Er befürchtet aber auch ein wenig, dass sich mit jeder Minute des Spiels diese gewisse Beklommenheit in den Köpfen der britischen Spieler ausbreiten könnte. „Wir müssen einfach nach 90 Minuten gewinnen, ansonsten wird das wieder ein Thema und das wäre nicht gut für uns.“

Nathan Keeves freut sich auf ein spannendes Spiel zwischen Deutschland und England. | Bild: Priscilla Ogundipe

„2006 habe ich die Deutschen lieben gelernt“

Nathan Keeves schildert seine Erinnerungen an das Halbfinale 1996. „Damals hat ganz England den Atem angehalten. In den Pubs und in den Häusern herrschte eine unglaubliche Stille, weil jeder befürchtet hat, was kommen sollte.“

Der heutige Trainer, Garteh Southgate, verschoss den entscheidenden Strafstoß – Andy Köpke hielt. 1990 verschoss Glen Waddle in Turin – der Ball flog über das Tor. „Der hatte Schnee drauf, als er wieder herunterkam“, sagt Nathan Keeves lachend. Da ist er – dieser britische Humor, der weltweit geschätzt wird.

„Bei der WM 2006 habe ich die Deutschen und die deutsche Mannschaft richtig lieben gelernt“, berichtet er vom Sommermärchen. „Alles war perfekt: das Wetter, die Menschen, die Spieler so sympathisch.“ Er nennt Lahm oder Schweinsteiger, „die habe ich geliebt. Von den heutigen würde ich mit Thomas Müller in den Urlaub gehen, so nett wie der ist“.

Sein Tipp für heute: „Wir gewinnen mit 2:1“

Irgendwann muss sie kommen, die obligatorische Frage nach dem Tipp für heute Abend. Darauf zu antworten fällt Nathan Keeves nicht gerade leicht. Auch englische Höflichkeit ist weltberühmt. „Ich denke, dass wir 2:1 gewinnen werden.“

Ein Blick in die Statistik zeigt: 36 Spiele gab es zwischen den Mannschaften bisher. England führt mit 16 zu 13 Siegen. Aber zum 5:1 vom Qualifikationsspiel für die WM 2002 sollte noch gesagt sein: Nicht nur England, sondern auch die deutsche Mannschaft nahmen schließlich an der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea teil. Trotz der Qualifikationsschmach stand Deutschland 2002 im Finale, England hingegen schied im Viertelfinale aus.