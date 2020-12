Die Adventsserie Die SÜDKURIER-Lokalredaktion bittet Leser der Serie Wir helfen mit um Spenden. Während der Adventszeit stellen wir Ihnen verschiedene regionale Organisationen vor, die mildtätig für die Menschen in Konstanz, Allensbach und Reichenau wirken.

Diese bewegenden Worte hat eine Besucherin anonym verfasst: „Vor allem jetzt in der Corona-Krise würde ich, ohne Abwechslung in der Brücke, verzweifeln.“ Sie drückt aus, was viele Besucher des Tagestreffs denken. „Daheim würde ich nur depressiv herum hängen“, heißt es weiter.

Psychisch Kranke in Konstanz haben mit der Brücke einen Treffpunkt, der für viele zur Heimat geworden ist. Die Einrichtung der Diakonie benötigt Spenden, um weiter den Mittagstisch sowie die Freizeitaktivitäten günstig anbieten zu können. „Jeder soll sich das hier leisten können“, sagt Anke Brednich, Mitarbeiterin der Brücke.

Wie Sie die Organisation die Brücke unterstützen können Die SÜDKURIER-Lokalredaktion bittet Leser in der Adventsserie „Wir helfen mit“ um Spenden. Während der Adventszeit stellt sie an jedem Erscheinungstag der Zeitung eine regionale Organisation vor, die mildtätig für die Menschen in Konstanz, Allensbach und Reichenau wirkt. Wer den Tagestreff Die Brücke unterstützen möchte, kann ans Diakonische Werk des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz spenden. Die IBAN lautet: DE77 5206 0410 0005 0208 91. Bitte das Stichwort nicht vergessen: Wir helfen mit, Brücke.

Mit psychischer Krankheit gehen oft auch finanzielle Einbußen einher

Wie schwer es viele psychisch Kranke auch finanziell haben, beschreibt eine Betroffene: Mit der Krankheit seien üblicherweise auch finanzielle Einbußen verbunden. Manche seien in Frührente. Auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten nur wenige eine Chance. Wer in der Arbeitswelt stecke, wisse, er müsse dort funktionieren und eine entsprechende Arbeitsmaske aufsetzen.

In der Brücke aber könne sich jeder so zeigen, wie er sich fühle. „Da bin ich nicht so der Außenseiter und Freak.“ Sie erlebe wenig Mitgefühl für die Menschen, die aufgrund einer depressiven Erkrankung weniger leisten könnten. „Wer nicht leistungsfähig ist, wird total abgewertet“, sagt die Frau, und andere Besucher stimmen ihr zu.

Die Brücke als Halt in der Corona-Krise

Seit der Corona-Krise seien die Besuche bei der Brücke noch wichtiger geworden, betont ein älterer Mann. „Das ist ein guter Halt. Man sieht und hört auch mal was anderes.“ Im Tagestreff fühlen sich 75-Jährige ebenso wohl wie 35-Jährige. „Es gibt hier gute Gespräche und die eine und andere Streiterei. Wie in einer Familie“, sagt ein junger Mann.

Andreas berichtet, er komme seit zwei Monaten immer aus Singen, weil nur der Tagestreff in Konstanz trotz Corona geöffnet sei. Es gelten strenge Sicherheitsauflagen, die Gäste müssen Abstand halten und in Schichten kommen.

Die Zahl der Gäste im Haus ist beschränkt. Dennoch versucht die Brücke, niemanden wegzuschicken. Viele Aktivitäten sind ins Freie verlagert, manches wird in zwei Gruppen angeboten. Anke Brednich hat den Eindruck, die kreativen Bedürfnisse seien in der Krise gewachsen.

Unter anderem Svetlana Röpcke versucht diese abzudecken. Die pädagogische Fachkraft mit Kenntnissen in Schreinerei und Kunst ist neu im Team. Neu sind auch Aktionen in der Natur, wie das künstlerische Gestalten an einem Baum, Spaziergänge oder Abende am Feuerkorb im Freien.

„Die Diagnose steht nicht im Vordergrund“

Was sind es denn nun für Krankheitsbilder, die bei den Besuchern der Brücke vorherrschen? Brednich sagt dazu: „Wir fragen nicht nach einer Diagnose. Das ergibt sich oft erst im Gespräch mit dem Besucher.“

Christian Grams, der Geschäftsführer des Diakonischen Werks, der den Träger der Einrichtung vertritt, betont ebenfalls: „Die Diagnose steht nicht im Vordergrund.“ Es gehe um die Fähigkeiten und Ressourcen, die einer mitbringe. Die Brücke ermuntere dazu, sich einem der Angebote anzuschließen, etwa dem Schreinern oder der Gymnastik.

Musik soll aufmuntern

Die Einrichtung hat den Wunsch, Besucher mit bekannten Melodien aufzumuntern. Deshalb benötigt sie Geldspenden für eine Musikanlage.

Gebrauchte elektrische Geräte könne die Brücke aus Gründen des Versicherungsschutzes nicht annehmen, betont Brednich. Sie bittet, keine Altgeräte abzugeben. Das Team hat zudem den Wunsch, eine Rabattkarte für die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg sowie die Therme zu erwerben.

Besucher der Brücke könnten diese Angebote dann günstiger nutzen. Auch für Bastelmaterialien und Werkstattgeräte benötigt die Brücke Spenden. Manchmal gehe es auch darum, etwas Besonderes für den Mittagstisch zu kochen.

Mit dem ermäßigten Preis allein seien die Kosten nicht gedeckt. Zuschüsse benötigt die Brücke auch, wenn sie ihre Wanderfreizeit für bis zu 15 Personen anbietet. Anke Brednich hofft, dass diese auch im kommenden Jahr möglich ist.