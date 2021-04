Konstanz vor 5 Stunden

„Wir haben die Chance, früher zu öffnen“, sagt der Konstanzer OB Burchardt vor dem Testwochenende

Oberbürgermeister Uli Burchardt ist sich im SÜDKURIER-Kurzinterview sicher: Das Testwochenende am Samstag, 24. April, und am Sonntag, 25. April, ist der erste Schritt, um Infektionsketten zu durchbrechen und damit weitere Corona-Infektionen zu verhindern. Zum mittelfristigen Ziel der Aktion erklärt er: „Nur mit sinkenden Inzidenz-Zahlen können wir uns auf den Weg zurück in die Normalität machen!“