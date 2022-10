von Michael Buchmüller

Verkaufsoffener Sonntag, der Dritte. Jedenfalls der in dieser Form organisierte: Mit dem Biomarkt am Hafen, der als eigentlicher Anlass diente, diese Tradition zu beginnen. Die Kaufwilligen mit regionalen, gesunden Produkten in Kontakt bringen, das war die ursprüngliche Idee.

Daniel Hölzle vom Treffpunkt Konstanz, Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK), und Rainer Grimmiger, Regionalmanager der Bio-Musterregion Bodensee, taten sich zusammen und setzten das Konzept um. Und so konnte man am gestrigen Sonntag wieder ab 13 Uhr nach Herzenslust shoppen, an kostenlosen Stadtführungen teilnehmen, über den Kinderflohmarkt streifen oder in den Stadttürmen unterschiedlichste Programmpunkte wahrnehmen.

Narren öffnen die Konstanzer Türme

Am Pulverturm, dem Sitz der Narrengesellschaft Niederburg, hält der Fanfarenzug um 13 Uhr schon ein halbstündiges Platzkonzert ab. Viele Gäste trinken ein erstes Viertele, dazu gibt es Leberle mit Bratkartoffeln, und zwei Stiegen hinauf, unterm Dach, bewirtet der „Putuwä“ (Pulverturmwächter) Karl-Heinz Nack die Gäste. Was er nun schon seit 26 Jahren macht. Besuchern erzählt er, wie 1992 dort oben noch 30 Zentimeter hoher Taubenkot zu entfernen war und der Turm dann umgebaut wurde. „Alles in Eigenleistung“, sagt er.

Hundert Meter weiter, im Rheintorturm, geht es wieder steile Treppen hinauf. Dort kann man Gilbert Glunk und Claudia Büchler, zweite Vorsitzende der Alt-Konstanzer Hansele-Zunft, dabei zuschauen, wie sie ein Häs bemalen. Glunk ist gerade an einem Ärmel mit einem Zander beschäftigt. Jeder habe da auf seinem Häs einen Bodenseefisch drauf.

Gilbert Glunk von der Alt-Konstanzer Hansele-Zunft bemalt im Rheintorturm ein Häs mit einem Zander. Die Häser werden meistens von den Trägern selbst bemalt. | Bild: Michael Buchmüller

„Eigentlich muss auch jeder sein Häs selbst bemalen. Wir leiten dann an“, erklärt er. Dafür benötige man ungefähr 120 Stunden. Und dann kommen ja noch die Schellen und die Maske dazu. Am anderen Ende des Tisches restauriert Büchler ein Kinder-Häs, das mit einem Zwerg bemalt ist. „Die haben wir im Besitz und leihen die dann aus, da die Kinder ja schnell herauswachsen.“

Im Hafen findet der Biomarkt statt

Weiter geht es an den Hafen zum Biomarkt. Am Stand von Fritzi Frisch, einem regionalen Online-Hofladen, der Produkte der Bauern nach Hause bringt, erfährt man, dass bisher nur im Umkreis von 30 Kilometern um Salem Handel betrieben wurde – da man selbst ausliefere. „Aber ab jetzt sind wir auch in Konstanz.“

Die Gründer Philip und Nikolai Kleiner sowie Katja Wollschläger haben eine Lagerhalle gemietet, und mit der CityLogistik des SÜDKURIER kann man sich nun auch in Konstanz Kartoffeln oder Salat, frisch vom Feld, anliefern lassen. Das Angebot reicht vom Waschmittel über Obst und Gemüse, Tees, bis hin zu Olivenöl. Ihr Konzept: Da viele Bauern oft nur schwierige Absatzwege haben und es kosten- und personalintensiv sei, einen Stand auf dem Markt zu betreiben, „bündeln wir das“, so Philip Kleiner von dem Online-Hofladen.

Philip Kleiner (v.l.), Katja Wollschläger und Nikolai Kleiner haben den regionalen (Online-) Hofladen FritziFrisch gegründet. Ingrid Teimel kauft zum ersten Mal dort ein. | Bild: Michael Buchmüller

Besucherin Ingrid Teimel hat sich hier einen Zitronenverbene-Tee in Demeter-Qualität gekauft, weil „ich gerade auf der Teewelle bin“. Zuvor hat sie bei der Oberdorferin Simone Gieß und deren elfjährigem Sohn Eric Honig erworben. Mutter und Sohn Gieß stehen vor der Hafenhalle und bieten vier verschiedene Sorten an, und sogar ganze Wabenhonigstücke. Ihr Verkauf laufe prima. „Ich habe ja meinen Super-Verkäufer dabei.“ Ihre Bienenstöcke-Standorte sind am Mindelsee, in Oberdorf oder auch im Hafner.

Nicht alle Händler sind zufrieden

Und wie sieht es rund um die Marktstätte aus? Conny Hein, Filialleiterin des Modegeschäfts Engbers in der Rosgartenstraße, findet, „dass es sich nicht lohnt“. Aus ihrer Sicht werde an diesem Tag zu viel Verschiedenes angeboten. Anders sieht das die Geschäftsführerin Marie-Anne Hostetter vom Fachl in der Zollernstraße, in dem über 200 Kleinproduzenten ihre Waren anbieten. „Wir haben unsere Kunden auch vorab informiert, dass es heute eine Verkostung bei uns gibt“, sagt sie. Bei ihr sei es voller als vor einem Jahr.

Das ist ganz im Sinne der Veranstalter: „Wir bieten den Händlern die Bühne und jeder, der teilnimmt, ist aufgerufen, seine Kunden auch zu informieren.“ Außerdem, so Daniel Hölzle von der Händlervereinigung Treffpunkt Konstanz, sollte man sich nicht nur am Umsatz an diesem Tag orientieren, sondern auch an der Zahl der Besucher. Und den Nachher-Effekt bedenken. „Viele kommen oft in den ersten Tagen der Woche wieder und kaufen vielleicht dann noch ein“, erklärt er.

Die Straßen sind gut gefüllt, kein Gedränge. Auch die Flohmärkte auf dem Augustiner- und dem Stephansplatz sind stark frequentiert, genauso wie die Außengastronomie in der Innenstadt. Die Veranstalter sind zufrieden, zumal das Wetter gehalten hat. „Ich komme gerade vom Bregenzer Wald“, so Marc Thiel. „Dort schüttet es!“ In Konstanz blieb es den ganzen Tag trocken.