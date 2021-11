Konstanz vor 1 Stunde

„Wir betreten jetzt alle Neuland“ beim Adventsmarkt im Stadtgarten: Diese zwei Standbetreiber, die die Konstanzer gut kennen, sind dabei

Der Konstanzer Weihnachtsmarkt am See heißt in diesem Jahr Adventsmarkt im Stadtgarten. Obwohl vieles neu und anders ist, bleibt manches zum Glück erhalten: Thomas Blaser und Michael Breuninger, sowohl Konstanzer als auch Weihnachtsmarkt-Urgesteine, sind mit ihren Ständen wieder beim Markt dabei. Der SÜDKURIER hat die beiden vorab getroffen. Über Vorfreude und Herausforderungen.