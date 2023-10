Kannte er sich nicht aus? Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, 18. Oktober, mit einem wilden Manöver auf der Mainaustraße in Konstanz einen Auffahrunfall verursacht. Sein schwarzer VW Passat trug das Kennzeichen WL – Winsen an der Luhe in Niedersachsen.

Gegen 14 Uhr fuhr das Auto auf der Mainaustraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung zur Allmannsdorfer Straße wechselte es unvermittelt vom linken auf den rechten Fahrstreifen und gleich wieder zurück. Eine zuvor bereits auf der linken Spur hinter dem Unbekannten fahrende 49-Jährige mit einem Mitsubishi konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern, der Mann im BMW hinter ihr aber nicht mehr.

Der 51-Jährige krachte mit seinem Wagen in das Heck des Mitsubishi. Der Unbekannte im Passat bremste kurz, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Unfallzeugen können sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz melden.