Der zweispurige Kreisel am Fuße der Schänzlebrücke in Konstanz überfordert weiterhin so manchen Autofahrer. Erst am Dienstagmittag, 19. September, hatte dort ein Sattelschlepperfahrer bei einem Manöver eine Porschefahrerin übersehen. Am Sonntag, 24. September, kam es dort zum nächsten Zusammenstoß.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, war ein 31-Jähriger mit einem Land Rover hinter einem Audi auf der Reichenaustraße auf den Kreisverkehr zugefahren. Am Kreisel wechselte er auf die innere Fahrspur und kurz darauf wieder auf die rechte, um den Kreisverkehr zu verlassen.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi eines 40-Jährigen, an dem dadurch Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Den Schaden am Land Rover schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

In dem Kreisverkehr kommt es in unschöner Regelmäßigkeit zu Unfällen – die 2023er-Serie begann am 11. Januar mit dem Zusammenstoß zweier Autos. Im März, Mai und August musste die Polizei weitere Unfälle dort aufnehmen.