Immer am ersten Freitagabend des Monats hallte in den Sommern vor dem Beginn der Corona-Pandemie laute Musik durch die Gassen der Konstanzer Altstadt. Dazu gesellten sich Stimmen, die Verkaufsgespräche führten, und der Geruch von verschieden Speisen. Damals fand in den Monaten zwischen Mai und Oktober jeweils der Gassenfreitag in ältesten Stadtteil von Konstanz, der Niederburg, statt.

Konstanz Feiern unter freiem Himmel! Worauf sich Konstanz im Frühjahr, Sommer und Herbst 2022 freuen kann Das könnte Sie auch interessieren

Geschäfte und Gastronomie waren geöffnet, Händler und Bewohner der Niederburg hatten kleine Tischflohmärkte aufgebaut. In diesem Jahr soll der beliebte Gassenfreitag nun endlich wieder stattfinden. Der erste Termin wäre somit eigentlich am kommenden Freitag, dem 6. Mai. Aber kann die Veranstaltung bereits jetzt stattfinden?

„Nein, kann sie leider nicht“, sagt Rolf Huesgen, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Niederburg Vital, auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die offizielle Genehmigung habe man am 21. April vom Ordnungsamt bekommen. Diese sei jedoch mit neuen Gegebenheiten einhergegangen, die man nun erst einmal organisieren müsse. „Das hätten wir in der Kürze der Zeit nicht geschafft“, so Huesgen.

Am 3. Juni soll wieder ein Gassenfreitag stattfinden

Doch nun laufe die Organisation. Man habe alle Gewerbetreibenden in der Niederburg angeschrieben und nach ihrem Interesse gefragt. Erst wenn man ein Stimmungsbild der ansässigen Geschäftsleute habe, könne man die Verteilung der anfallenden Kosten für das Event genau festlegen.

„Wenn das gesichert ist, können wir im Juni loslegen“, so der Vorsitzende. „Wir hoffen, dass genügend mitmachen und wir die Kosten gleichmäßig verteilen können.“ Die erste Veranstaltung soll dann am Freitag, 3. Juni, stattfinden – und dann bis zum Freitag, 7. Oktober 2022, monatlich fortgeführt werden.

Konstanz „So gehen schöne Formate flöten“: Nie wieder Sommerwiese im Konstanzer Bodensee-Stadion? Das könnte Sie auch interessieren

Doch damit nicht genug: Der Verein Ende August möchte auch eine kleinere Konzertreihe veranstalten. Diese soll an vier verschiedenen Abenden im Burghof bei der Leica Galerie an der Gerichtsgasse stattfinden. „Wir sind guten Mutes, dass wir das hinkriegen“, so Huesgen. Ursprünglich sei die Reihe als Ersatz zu den Gassenfreitagen gedacht gewesen, nun soll sie das Angebot ergänzen.