Konstanz vor 3 Stunden

Wie wollen wir wohnen? Besuch in einer der letzten Wohn- und Gartenoasen mitten in der Konstanzer Innenstadt

Der knappe Wohnraum in Konstanz führt dazu, dass sich die Debatte auf die Aspekte von Fläche und Kosten reduziert. Wohnen aber ist mehr, sagt der Architekt Fery Müller. Ein Hausbesuch bei ihm verdeutlicht, was er meint. Beim Gang durch den Garten, der verborgen hinter Mauern in der Innenstadt liegt, gibt es einiges zu entdecken.