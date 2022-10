Riesige Kirchengemeinden – so groß wie ein heutiges Dekanat – sind für Christa Herrmann aus Litzelstetten nichts. Ihr Unbehagen wird daran aber sicher nichts ändern, denn der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat bereits vor vier Jahren dieses Ziel vorgegeben.

Aber den Weg dorthin können die Gläubigen vor Ort weitgehend selbst gestalten. Thomas Mitzkus, Pfarrer in Konstanz-Peterhausen, ist seit über einem Jahr mit diesem Projekt betraut. „Das verstehe ich. Das sind berechtigte Stimmen“, sagt er über die Skeptiker.

Pfarrer Thomas Mitzkus. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Aber die kämen auch nicht zu solchen Anlässen, schränkt er ein. Seiner Einladung zur Auftaktveranstaltung „Kirchenentwicklung 2030“ ins Marianum nach Hegne folgten rund 100 Gläubige, schätzt Tamara Bambusch, Referentin Kommunikation in der Seelsorgeeinheit Altstadt.

Wie wird sich die Kirchengemeinde verändern?

Christa Herrmann befürchtet, dass durch die größer werdenden Kirchengemeinden der Priestermangel zunehme, statt ihn auszugleichen, wie es die Absicht des Erzbischofs ist. Statt einem Priester die aufwendige Verwaltungsarbeit aufzuhalsen, sollte diese von einem Fachmann übernommen werden.

Christa Herrmann. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Sie befürchtet, dass alle Priester sonst von ihrem Leiter abhängig wären. „Das wird eher eine Verwaltungsgemeinschaft und keine Glaubensgemeinschaft“, sagt sie. Ihr Wunsch wäre, „stärker als Christen leben zu können. Die Pfarrer sollen sich der Seelsorge widmen. Die Institution Kirche soll das Werkzeug dazu sein“.

Allensbach Beten für Putin? Wie der Krieg für die Nonnen zur Glaubensfrage wird Das könnte Sie auch interessieren

Die Sache mit der Abhängigkeit ist für Georg Störkle aus Allensbach dagegen kein Thema. „Nein, das glaube ich nicht“, sagt er. „Vor Ort arbeiten und gestalten, im Geiste Jesu wirken“, das ist für ihn wichtig. „Welche Kompetenzen gibt es?“, lautet seine Hauptfrage. Dass die Verwaltung, so wie es das Kirchenrecht vorsieht, von einem verantwortlichen Priester übernommen werden soll, ist für ihn in Ordnung.

Georg Störkle. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Dass die bisherigen Pfarreien ihre Identität verlieren könnten, befürchtet er nicht. „Langenrain hat seine Tradition weiter gelebt, nachdem es zu Allensbach gekommen war. Das ging auch, nachdem die Kirchengemeinde Wollmatingen-Allensbach gebildet wurde“, betont Störkle.

Chor als Beispiel Die katholischen Kirchengemeinden Reichenau, Wollmatingen-Allensbach, Bodanrück, Sankt Georg-Maria Hilf, Petershausen und Konstanz-Altstadt müssen sich in den kommenden Jahren zu einer neuen, großen Pfarrei zusammenschließen. Dass die Zusammenarbeit funktionieren kann, hat der Projektchor mit rund zwei Dutzend Mitgliedern aus fünf der sechs Gemeinden gezeigt. Diesen hatte Angelika Kügele zusammengestellt. Für den Wortgottesdienst bei der Auftaktveranstaltung zur Kirchenentwicklung 2030 hat sie eigens einen Kanon komponiert, der die verschiedenen Sichtweisen zum Thema hat. „Vorab habe ich mit vielen Leuten gesprochen“, erklärt Kügele.

Religion Ist die katholische Kirche wirklich bereit für Reformen? Drei Gläubige aus der Region erzählen, warum sie Hoffnung haben Das könnte Sie auch interessieren

Jugendreferentin spricht von Bedenken und Skepsis

Lisa Neubauer ist hauptamtliche Jugendreferentin im Dekanat. Sie betreut damit die Menschen, die zukünftig die Geschicke der Kirche begleiten werden. „Von skeptisch bis dass es ganz gut wird“, beschreibt sie ihre Stimmungslage. „Es ist vieles unklar. Ob es dann noch genug Hauptamtliche gibt oder genug Jugendliche? Und dass wir mit diesem Problem alleine gelassen werden“, beschreibt sie ihre Bedenken.

Lisa Neubauer. | Bild: Nikolaj Schutzbach

„Momentan bringen wir eine lebendige Jugendarbeit mit, auch wenn Corona Spuren hinterlassen hat. Die Sommerlager waren ein Aufbruch. Die Jugendlichen sind vielfältig engagiert“, erklärt sie. Damit dies so bleibt, möchte sie die jungen Menschen an dem anstehenden Veränderungsprozess beteiligen.

„Ich will vor Ort zu den Jugendlichen gehen und sehen, was deren Schätze sind. Ich will erfahren, womit und wie auch noch in zehn Jahren eine gute Jugendarbeit gemacht werden kann“, so Neubauer.

Konstanz Immer mehr treten aus! Wie lange Konstanzer auf einen Termin für den Kirchenaustritt warten müssen Das könnte Sie auch interessieren

Die 15-jährige Marthe Hertkorn aus Dingelsdorf ist die einzige anwesende Jugendliche. Als Oberministrantin möchte sie etwas mehr erfahren als bisher. „Ich will mich einbringen. Ich will sehen, welche Veränderungen es gibt und welche ich mitgestalten kann. Ich blicke dabei auf die Jugendarbeit. Leider werden wir immer weniger. Momentan arbeitet jeder für sich. Ich denke, es gibt eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit“, erklärt sie.

Ihr Vater Georg engagiert sich im Gemeindeteam und als Lektor. „Ich sehe einen Klärungsbedarf, wie sich künftig das Verhältnis zur Bischofsebene und darüber gestaltet. Sie macht keine gute Arbeit. Ihre Ergebnisse sind unbefriedigend. Aber das Kirchenvolk ist auch dafür verantwortlich, wie es sich führen lässt.

Georg Hertkorn. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Es kann und muss nicht so bleiben, wie es ist. 2030 eröffnet hier eine Chance, gemeinsam einen Weg zu suchen, wie wir dem Auftrag Jesu nachkommen können“, erklärt er. „Die Veranstaltung finde ich sehr gelungen, was daran liegt, dass die Leute inspirierend sind und uneingeschränkt mein Vertrauen genießen.“

„Es ist wichtig, dass das kirchliche Leben erhalten bleibt“

Martin Reichel, Lektor in Petershausen, möchte, dass sich die Christen hier besser vernetzen. Die Geschäftswelt und die Jugendlichen machten dies bereits vor. „Wir müssen das Hindernis Datenschutz überwinden“, fordert er.

Martin Reichel. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Claudia Heisel, ebenfalls aus Petershausen, möchte die bestehenden Traditionen bewahren und trotzdem gemeinsam handeln. „Strukturen aufbrechen und über den Tellerrand blicken“, nennt sie das. Das Ehrenamt müsse gestärkt werden, da es zukünftig nicht genug Hauptamtliche geben werde.

Claudia Heisel. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Matthias Ehret ist einer der beiden Vorstände der Caritas Konstanz. „Es ist toll, dass die Caritas als Teil der Kirche gesehen und beteiligt wird. Aber nur größer werden und Pfründe erhalten, das wird nicht gehen, sondern man muss den Bauplan neu denken“, erklärt er.

Matthias Ehret. | Bild: Nikolaj Schutzbach

In Dingelsdorf engagiert sich Ehret ehrenamtlich als Pfarrgemeinderat. „Es ist wichtig, dass vor Ort das kirchliche Leben erhalten bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Kinder zur Erstkommunion in die Altstadt gehen“, nennt er ein Beispiel.