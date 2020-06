Konstanz vor 1 Stunde

Wie viele Menschen benutzen die Corona-Warn-App? Wir haben es in der Innenstadt von Konstanz gemessen

Seit einer guten Woche steht die Corona-Warn-App in den Appstores von Google und Apple zum Download bereit. In Konstanz waren am Wochenende vergleichsweise wenige mit der App auf ihrem Handy unterwegs.