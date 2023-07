Hat Konstanz ein Drogenproblem? Und wenn ja, wie groß ist es? Die hohen Dunkelziffern machen Antworten schwierig. Zum Auftakt unserer Serie über das Erwachsenwerden mit Drogen tragen wir zusammen, was wir sicher wissen.

Vor der Schänzlehalle sitzt ein Mann am Rheinufer, oberkörperfrei, dünn, tätowiert, und zündet einen Joint an. Mit der Zeitung will er nicht sprechen, aber hier „gibt‘s genug Leute“. Genug Leute, die kiffen. Ein Mittwochnachmittag