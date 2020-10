Gräben zuschütten: Das sei jetzt sein Ziel, hatte Oberbürgermeister Uli Burchardt am Sonntagabend gesagt, nachdem er als Konstanzer Stadtoberhaupt wiedergewählt worden war. Vier Tage später leitet er nun die erste Sitzung des Gemeinderats nach der OB-Wahl, die nicht nur aufgrund der hohen Wahlbeteiligung, sondern auch wegen des Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen Burchardt und seinem Hauptherausforderer Luigi Pantisano von der Partei Die Linke in die Annalen eingehen wird.

Konstanz „Zusammenarbeit mit Luigi Pantisano bei der Stadt? Warum nicht?“ Im Interview mit dem neuen, alten Konstanzer Oberbürgermeister überrascht Uli Burchardt mit einigen Aussagen Das könnte Sie auch interessieren

Kommt es zum Grabenkampf?

Als der Gemeinderat im Bodenseeforum zusammentritt, steht also die Frage im Raum, wie tief die Gräben tatsächlich sind zwischen jenen Fraktionen, die im Wahlkampf Burchardt unterstützt hatten, und jenen, die aufseiten Pantisanos standen.

Aufgrund der Corona-Pandemie tagen die Konstanzer Stadträte seit einiger Zeit bereits im Bodenseeforum und nicht mehr im Ratssaal. | Bild: Marcel Jud

„Ich freue mich, dass ich wieder hier sitzen darf“, sagt Burchardt, als er die Sitzung des Gemeinderats eröffnet. Applaus gibt es dafür zwar keinen, aber von unüberwindbaren Gräben zwischen den Fraktionen während des darauffolgenden, gut drei Stunden dauernden öffentlichen Teils der Tagung ist kaum etwas zu spüren.

Egal welche Parteifarbe: Alle konzentrieren sich auf die Sacharbeit, und von wenigen Ausnahmen abgesehen, nehmen die meisten Ratsmitglieder auch die Anregung der CDU-Fraktion auf, sich bei jedem der 19 Tagungspunkte auf ein Votum pro Fraktion zu beschränken.

Nicht zuletzt wegen Corona war der Gemeinderat darum bemüht, die Tagesordnung möglichst effizient abzuarbeiten. Viele Punkte wurden denn auch nicht groß diskutiert. Wir haben zwei zusammengefasst, die dennoch für Gesprächsstoff sorgten: Kommunaler Ordnungsdienst Eine Personalverdopplung des Kommunalen Ordnungsdienstes, KOD, (von 5,5 auf elf Stellen) hatte die CDU-Fraktion beantragt. Mit Blick auf die sommerlichen Nachtruhestörungen im Herosé-Park sowie anderen öffentlichen Räumen entlang des Sees sei eine solche Verstärkung zwingend, so CDU-Vertreter. Freie Grüne Liste, Junges Forum und Linke Liste hielten dagegen, dass mehr in Prävention und Infrastruktur investiert werden müsse als in „Law and Order“. Der Gemeinderat beschloss am Ende ohne Gegenstimme und mit sieben Enthaltungen, die Entscheidung über die Verdoppelung des KOD in die Beratungen des Doppelhaushaltes 2021/2022 zu vertagen. Dass das Thema einzelne Konstanzer nach wie vor bewegt, zeigte sich auch in der Bürgerfragestunde. Michael Scholz von der Lärmschutzinitiative Konstanz sagte, dass er die Verschiebung des Tagungspunktes „mit großer Bestürzung“ aufgenommen habe, und forderte die Stadt dazu auf, „endlich etwas zu tun“. Finanzbericht zum dritten Quartal 2020 Der Finanzbericht zum dritten Quartal 2020 fiel weniger düster aus als befürchtet. „Wir kommen dieses Jahr noch mit einem blauen Auge davon“, fasste es Stadtkämmerer Ulrich Schwarz zusammen. Grund hierfür seien die finanziellen Hilfen von Bund und Land, deren Form und Höhe noch nicht absehbar gewesen seien, als die letzte Prognose erstellt wurde. Insgesamt erhält die Stadt Hilfen in voraussichtlicher Höhe von über 21 Millionen Euro. Dadurch kann das Minus im Ergebnishaushalt 2020 voraussichtlich auf rund 640.000 Euro reduziert werden. Aktuell sehe es aber so aus, dass auch 2021 und darüber hinaus noch mit Einbußen zu rechnen sei, erklärte Schwarz. Man gehe davon aus, dass es etwa drei Jahre dauern werde, bis sich die Wirtschaft erholt habe.

Eine Stoppuhr zeigt den Rednern an, wie lange sie bereits sprechen. Aufgrund des Infektionsrisikos sollen die Sitzungen weniger ausufernd sein als früher. | Bild: Marcel Jud

Doch dann kommt es doch noch zu einer kleinen Querele

Einzig bei der Diskussion im Anschluss an die Vorstellung des Finanzberichts zum dritten Quartal 2020 durch die Kämmerei hallen Wahlkampf und Grabenkämpfe noch etwas nach. Till Seiler von der Freien Grünen Liste wendet sich direkt an Burchardt und sagt mit Bezug auf dessen Eingangsstatement: „Gleichfalls. Ich habe aber auch einen Vorschlag, wie das gehen könnte, mit den Gräben zuschütten.“

Konstanz Die OB-Wahl spaltete den Konstanzer Gemeinderat. Uli Burchardt will Gräben zuschütten. Wie soll es dort nun weitergehen? Das könnte Sie auch interessieren

Bei der letzten Debatte im Anschluss an die damals aufgestellte Prognose der Kämmerei habe der „Pantisano-Block“ nämlich ergebnisoffen diskutieren wollen, während der „Burchardt-Block“ ohne Diskussion „eins-zu-eins“ den Vorschlägen der Kämmerei zustimmte, so Seiler.

Für diese Einlassung erhält Seiler nicht nur Kritik von Seiten CDU und Freie Wähler: Roger Tscheulin (CDU) nennt Seilers Aussage „so unnütz“. Auch von der SPD kommt Kritik. Jan Welsch sagt: „Was nicht geht, ist, jetzt von irgendwelchen Blöcken zu sprechen.“ Denn diese habe es während den damaligen Diskussionen in der Form nicht gegeben.