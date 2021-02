Konstanz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Wie sich der Arbeitsalltag in einer Konstanzer Kita verändert hat: „Vor Corona waren wir in der Kita eine große Gemeinschaft. Das fehlt.“

Eigentlich bilden Kitas eine Gemeinschaft – so auch die Kita im Grün in Litzelstetten. Durch Corona ist dieser Gemeinschaft jedoch ein Riegel vorgeschoben. Dennoch versuchen die Erzieher den Kindern, auch denen, die derzeit nicht in die Kita kommen können, schöne Angebote zu machen. Kita-Leitung Sabine Winkhardt und ihre Stellvertreterin Severine Hellmuth erzählen aus ihrem veränderten Arbeitsalltag.