Wie lebt es sich in Konstanz? Besuch im Petershauser Park – einem Quartier mit bunter Mischung, Hinterhofidyll und Geschichte

Der Petershauser Park ist eine Wundertüte. Schon die langgezogenen Straßenfassaden bieten ein buntes Bild: Cremegelb und Rottöne im Wechsel, mit grünen Fensterläden und Hauseingängen, eingefasst in graues Mauerwerk. Vorne am Gottmannplatz das blaue Eckhaus mit seinen Rundungen und dem Bio-Bäcker – das alles ist schon sehr ansehnlich. Wie lebt es sich dort? Was sind die Vor- und Nachteile?