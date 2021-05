Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wie lebt es sich in Konstanz? Auf Tour durch das „Berchen-Rechteck“, einem Quartier voller Geschichte und Geschichten

In Fürstenberg reiht sich Häuschen sich an Häuschen. Mal eines in Gelb, dann ein beiges Haus, gefolgt von lindgrün oder pastellblau. Jedes hat seine Geschichte – aus den mehr als 100 Jahren, die sie bestehen – und ein Haus beherbergt sogar einen Hauch von Asien. Wer hätte gedacht, dass so viel Geschichte in diesem Konstanzer Stadtteil zu finden ist. Wie entstand er und woher stammt der Name Fürstenberg? Und wie lebt es sich dort im „Berchen-Rechteck“?