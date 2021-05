Konstanz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Wie lebt es sich in Konstanz? Auf Spaziergang durch das Sierenmoos – „Irgendwo zwischen Bullerbü und einem großen Campingplatz!“

Betritt man die Gartenwege im Sierenmoos, so gewähren diese Einblicke in die Gärten der Siedlung, die so unterschiedlich wie ihre Bewohner sind. In manchen liegen Kindertraktoren und Spielgeräte wild herum, von alten Bäumen hängen Schaukeln und woanders wird in Beeten gegärtnert. Wer lebt dort und wie lebt es sich dort? Was sind die Vor- und die Nachteile?