Nichts hält so lange wie ein Provisorium. Daran denken wohl viele, die in der Allmannsdorfer Straße zur Ampel am Zähringerplatz fahren. Da stehen seit langer Zeit Warnbaken. Warum eigentlich? Grund für die Sperrung der Fahrspur, die einstmals geradeaus in die Jahnstraße führte, ist die Fahrradstraße.

Seit fünf Jahren besteht die Sperrung

Im August 2018 fand die Einweihung der Jahnstraße als Fahrrad-Highway statt. Um den Durchgangsverkehr von diesem Bereich fernzuhalten, wurde unter anderem die Geradeaus-Fahrspur in der Allmannsdorfer Straße abgesperrt. Die Baken stehen immer noch und viele Konstanzer fragen sich: Wann wird das Provisorium durch eine dauerhafte Lösung ersetzt?

Auf diese Frage antwortet Benedikt Brüne, Pressesprecher der Stadt Konstanz, per Mail: „Die Verwaltung arbeitet an Planungen zur Verbesserung, insbesondere einzelner Bereiche, des Zähringerplatzes. Zum Schutz der Radfahrenden in der Fahrradstraße bleibt die provisorische Absperrung vorerst bestehen, soll aber abgebaut werden.“ Der Autoverkehr in der Jahnstraße werde durch diese Maßnahme wirksam reduziert.

Es wird geprüft und nochmals geprüft

Gibt es schon ein Konzept zur Umgestaltung des Zähringerplatzes? Darauf antwortet Brüne: „Einzelne Bereiche wurden zur Verbesserung identifiziert.“ Es gebe Überlegungen, die weiter geprüft werden würden. Für die Radfahrer seien diese im Technischen und Umweltausschuss vorgestellt worden.

„Eine davon ist, die Einfahrt in die Jahnstraße vom Zähringerplatz künftig nur noch Radfahrenden zu gestatten“, so Benedikt Brüne. Aktuell werde geprüft, welche Auswirkungen diese neue Regelung auf den Verkehr im Kreuzungsbereich und in den umliegenden Straßen hätte.

Es gibt Überlegungen in der Stadtverwaltung, die Einfahrt in die Jahnstraße vom Zähringerplatz künftig nur noch Radfahrern zu gestatten. Aktuell ist dies wegen den Straßenbauarbeiten in der Jahnstraße der Fall. | Bild: Hanser, Oliver

Kein Gesamtkonzept, sondern nur Einzelmaßnahmen

Ein Gesamtkonzept gibt es also nicht. Und doch bleibt die Frage, wie die etwaige Zeitschiene aussieht, wann die Einzelmaßnahmen umgesetzt werden sollen. Dazu meint Benedikt Brüne: „Es ist sinnvoll, einzelne Verbesserungen schrittweise umzusetzen und damit den Zähringerplatz an den Bereichen, wo Handlungsbedarf besteht, weiter zu entwickeln.“ Die Frage, wann das passieren soll, bleibt unbeantwortet.