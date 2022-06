von Michael Buchmüller

Treffen im Stadtkind mit drei Künstlern, die viel vorhaben. Und hinter denen viel liegt. Dass Künstler mit Krisen kreativ umgehen, ist ein Klischee, aber manchmal stimmt‘s auch, wie das Gespräch zeigt.

Zum Beispiel Christine Zureich

Die Konstanzer Schrifstellerin entwickelte, wie ein Autor im St. Galler Tagblatt schreibt, aus der „Lockdownnot eine Leidenschaft“. Poesie auf Puppenmöbeln. Kurze eigene Gedichte klebte sie auf kleine Tische, Schränkchen und Bänke mit Patina. Und eröffnete im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben im Februar eine Ausstellung, die schon bei der Vernissage überfüllt war.

Tiny furniture (winzige Möbel), beklebt mit Buchstaben aus der Zeitung. So entsteht ein 3D-Gedicht, poetische Hybride, die zwischen Gedicht und Skulptur angesiedelt sind. | Bild: Christine Zureich

Ab September werden diese kleinen (literarischen) Schmuckstücke im Richental-Saal im Rahmen der Kunstausstellung „Mit anderen Augen“ auch in Konstanz zu sehen sein. Zureich ist auch jene, die die Kunstauktion organisierte, bei der Konstanzer Künstler ihre Kunst zur Versteigerung stifteten. 14.000 Euro kamen für die Ukraine-Hilfe zusammen. „Man muss halt schauen, was vor Ort möglich ist, sich umschauen.“

Dafür geht anderes wiederum gar nicht. „Einen Roman, bei dem ein russischer Musiker die Hauptfigur spielen sollte, musste ich erst einmal auf Eis legen.“ Kein Verleger, der das gerade drucken will, drei Jahre Arbeit zunächst für die Tonne, Recherche-Arbeiten in Moskau abgesagt. „Und dass ich während des Lockdowns mal ungestört schreiben könnte, war auch ein Trugschluss.“ Geht nur schwer, wenn man in einer offenen Dreizimmerwohnung mit einer Mittelstufenschülerin und einem Mann 15 Monate im Home-Office verbringt.

„Immerhin – ich konnte mir viele Stipendien erarbeiten“, sagt Christine Zureich. Die dann solche Projekte wie „Tiny Furniture – Lyrikobjekte für eine schrumpfende Welt“ ermöglichten.

Zum Beispiel Susanne Rodler

Sie ist Kunstherapeutin und freischaffende Künstlerin in Konstanz. Während Corona sei sie richtiggehend in ihrem Atelier ab-, in ihre Innenwelt ein- und am Ende mit Bildern wieder aufgetaucht, die von beeindruckender Farbintensität sind. Und großformatiger als zuvor.

„Blütenblättersturm“ von Susanne Rodler. | Bild: Susanne Rodler

„Ich war viel in der Natur und habe dort noch bewusster wahrgenommen, welche farbige Fülle es da gibt.“ Das hat sie gestaltet, zugegriffen und die Farbpalette sprechen lassen. Ende Juni wird sie im Bürgersaal am Stephanplatz ihre Ausstellung „Wunderwelten“ zeigen.

Die Ausstellung Die Bilderausstellung „Wunderwelten“ von Susanne Rodler findet vom 26. Juni bis 8. Juli jeweils von 10 bis 18 Uhr im Bürgersaal Konstanz am Sankt-Stephans-Platz statt, die Vernissage am 26. Juni um 12 Uhr. An zehn Abenden im Zeitraum vom 27. Juni bis 8. Juli erwarten die Besucher zu unterschiedlichen Anfangszeiten (meist 20 Uhr) Veranstaltungen vom Mantrasingen bis zur szenischen Lesung. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (sf)

Aber nicht nur das. Mehr als eine Woche lang gibt es abends dazu im Saal Begleitprogramm mit regionaler Kultur und Kleinkunst aus Konstanz. „Ich wollte den Saal wirklich nutzen.“ Wenn Sie ihn schon anmietet. Also tagsüber Ausstellung und abends Lesungen, Lyrik, Musik, Tanz und Schreibwerkstätten.

Rodler hat in ihrer Arbeit als Kunsttherapeutin bemerkt, dass die Kinder in den letzten Jahren „fast eine Sucht nach Farben hatten“. Eine Sehnsucht nach Gegenwelten zu der, „in der sie so stark gelitten haben“. Studenten gestalten bei ihr Lichterkästen und gestatten dabei berührende Einblicke in ihre poetischen Welten, weil sie glücklich sind, drei Stunden sinnlich tätig sein zu können.

Wenn Rodler auch manchmal Zukunftssorgen plagten und das Geld ausblieb: „Sobald ich mein Atelier betrete, enthäute ich mich, ziehe meine Malklamotten an und bin frei!“ Kunst als Weg, die Krise für einige Zeit draußen zu halten. Sie sei ein optimistischer Mensch, das Heute zähle, sagt sie. Und strahlt dabei so positiv wie ihre Bilder.

Zum Beispiel Robert Ritter

Er hat eine Doppelrolle: Kunstlehrer am Humboldtgymnasium und Bildender Künstler. Ihm habe während Corona oft die Muse gefehlt, ins kreative Schaffen abzutauchen, erzählt er. Da stand der Lehreralltag im Weg mit seinen sich wöchentlich ändernden Regeln und Verordnungen, die so viel Aufmerksamkeit abzogen. Und er ist fast froh zu hören, dass es den anderen nicht auch so ging.

Eine Arbeit von Robert Ritter. | Bild: Robert Ritter

Eine Ausstellung mit seiner Kollegin Stefanie Scheurell war schon vor zwei Jahren geplant. „Ränder der Haut“ sollte im Landratsamt gezeigt werden. Ein Katalog liegt schon lange vor, finanziert vom Kulturamt, das er für sein unbürokratisches Engagement während der ganzen Zeit nur loben könne.

Friedemann Scheck vom Amt für Geschichte und Kultur des Landkreises Konstanz hat das Vorwort geschrieben: „Abgeräumt wird mit der Oberfläche der Oberflächlichkeit.“ Man wird sich die Bilder ansehen müssen, um zu verstehen, was er damit meint. Mitte Juli werden die 30 bis 40 Exponate in den Räumen des Landratsamtes zu sehen sein.

War ja nicht so, dass sich nicht genug Bilder während der letzten Jahre angesammelt hätten, die noch nicht gezeigt wurden. Ein Stau, der aufgelöst werden möchte. Die Krise war für Robert Ritter zumindest an einer Stelle auch eine Chance: „Ich habe Graffiti als neue Technik ausprobiert.“

Robert Ritter und seine Kollegin Stefanie Scheurell. | Bild: Sven Sauerland

Drei Künstler am Cafe-Tisch hören sich interessiert zu, schauen gegenseitig ihre Flyer an und versprechen sich, sich auf ihren Vernissagen oder Lesungen zu besuchen. Die Kunst in Konstanz hat eine Krise hinter sich. Aber sie hat auch wieder viel vor.