Ein weißer Geländewagen ist – aus Richtung Mainau kommend – auf dem Kreisverkehr am Litzelstetter Waldfriedhof zum Stehen gekommen. Das berichteten Augenzeugen am Dienstagmorgen, 21. März, dem SÜDKURIER. Weshalb genau das Fahrzeug dort landete, war zunächst unklar.

Vor Ort sorgte der ungewohnte Anblick des weißen Fahrzeugs auf dem Kreisel für Staunen: Augenzeugen berichteten von stockendem Verkehr rund um den Kreisel, also auf der L221 Richtung Litzelstetten, der L219 Richtung Insel Mainau und auf der Straße Im Loh Richtung Litzelstetten. Zudem hätten sich zeitweise Personen auf dem Kreisverkehr aufgehalten, weshalb viele diesen Bereich besonders vorsichtig passierten.

Inzwischen fließt der Verkehr wieder. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz bestätigte am Telefon, dass an dieser Stelle um kurz vor 11 Uhr ein Unfall passiert sei. Die Person am Steuer des BMWs wollte nach Angaben der Polizei nach Litzelstetten.

Allerdings sei der Fahrer nicht abgebogen, sondern geradeaus auf den Kreisel gefahren und gegen den dort stehenden Baum geprallt, teilt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Präsidiums, auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Ein Rettungswagen sei vorsorglich verständigt worden, die Person hinterm Steuer habe wohl keine medizinische Betreuung benötigt.

Gegen 11.45 Uhr war das Fahrzeug nicht mehr am Unfallort zu finden. Ob es abgeschleppt werden musste oder ob der Fahrer es selbstständig vom Kreisel manövrieren konnte, blieb im Polizeibericht zunächst unklar. Lediglich zwei abgeräumte Straßenschilder zeugen am Dienstagmittag noch von dem skurrilen Vorfall.