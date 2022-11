von Simon Wöhrle

Den Kreisel bei der Max-Stromeyer-Straße und der Oberlohnstraße ziert seit diesem Jahr eine Flagge in den Nationalfarben der Ukraine. Darauf ist außerdem eine Friedenstaube zu sehen. Wer vergangene Woche im Kreisverkehr unterwegs war, sah sie nur noch in Fetzen herabhängen. Hat jemand hier seine politische Gesinnung mit Zerstörungswut ausgedrückt? Oder gibt es eine ganz harmlose Erklärung?

Das sagt die Polizei dazu

Ein SÜDKURIER-Leser hat sich an die Konstanzer Lokalredaktion gewandt und von der beschädigten Flagge berichtet. Eine politische Motivation ist in diesem Zusammenhang nicht auszuschließen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurden laut Polizei 89 politisch motivierte Sachbeschädigungsdelikte in Baden-Württemberg erfasst, die dem Themenfeld Ukraine zugerechnet werden (Stand: 3. Quartal 2022).

Sieben davon ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz. Eine Unterscheidung zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Delikten sei anhand dieser Auswertung nicht möglich, so die Antwort der Polizei.

Friedenstaube kehrt zurück

Die Flagge auf dem Kreisel im Konstanzer Industriegebiet wird wohl kein Teil dieser Statistik werden. Die Konstanzer Polizei habe den Ort überprüft und sich die zerstörte Flagge angeschaut. „Mit dem Ergebnis, dass diese vermutlich eher durch die Witterung zerrissen ist, denn durch mutwillige Zerstörungswut“, so Pressesprecherin Katrin Rosenthal. Daher werde auch nicht ermittelt.

Und was wird nun aus der kaputten Installation? Der Kreisel ist als öffentliche Verkehrsfläche im Eigentum der Stadt Konstanz. Die Gestaltung und auch die Pflege der Innenfläche wurde „vom Amt für Stadtplanung und Umwelt einem örtlichen Betrieb gestattet“, heißt es von der Stadtverwaltung.

(Archivbild) Eva Eisenbarth vom Gartenforum Konstanz hat die Flagge auf dem Kreisel angebracht, um ein Zeichen zu setzen. | Bild: SK-Archiv | Lucht, Torsten

Bei dem Betrieb handelt es sich in diesem Fall um das Gartenforum Konstanz. Inhaberin Eva Eisenbarth hat die Flagge mit Friedenstaube auf eigene Initiative dort angebracht, um ein Zeichen zu setzen, sagt sie. Auch ihr kam scheinbar der Gedanke, dass die Flagge mit Friedenstaube absichtlich zerstört worden sein könnte.

Ob tatsächlich politisch motiviert oder aus einer spontanen Eingebung im Alkoholrausch: „Ich ersetze sie immer wieder“, so Eisenbarth. Inzwischen hat sie eine neue Flagge mit Friedenstaube auf dem Kreisel angebracht.