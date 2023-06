Es ist eine Entscheidung, wie man sie nur einmal treffen kann: Nehmen die Konstanzer Stadtwerke die Thüga mit ins Boot und gründen die beiden Versorger ein gemeinsames Unternehmen? Die Stadtwerke wollen es gerne so machen, um Geld und Wissen für den Ausbau der Netze und die Wärmewende ins Haus zu holen. Doch klar ist auch: Was dann in dieser gemeinsamen Tochterfirma an Werten schon heute steckt und was vor allem noch aufgebaut wird, macht eine Trennung zu einem späteren Zeitpunkt fast unmöglich.

Eine wichtige Entscheidung

Das ist eine der Fragen, die sich im Vorfeld einer Entscheidung stellt, die für die Stadtwerke seit Jahrzehnten die bedeutsamste darstellen dürfte. Und es gibt noch viele weitere Punkte, und auch bei denen soll die Öffentlichkeit mitdiskutieren. Den Rahmen dafür bietet ein Abend in der Spiegelhalle am Dienstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr. Bürgerinnen und Bürger können sich dort mit Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Reuter und weiteren Experten aus der Energiebranche austauschen.

Er muss sein Unternehmen durch die wohl größte Veränderung seit der Gründung führen: Norbert Reuter ist Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz und hat die Energie- und Wärmewende auf dem Tisch. | Bild: Hanser, Oliver

Über die Stadtwerke-Zukunft diskutieren Tobias Hagenmeyer, Geschäftsführer der bereits zum Thüga-Verbund gehörenden Stadtwerke Radolfzell, und Mathias Nikolay, früheres Vorstandsmitglied des fusionierten Freiburger Energieversorgers Badenova.

Er kennt als Geschäftsführer der Stadtwerke Radolfzell die Thüga aus dem täglichen Miteinander: Tobias Hagenmeyer leitet ein Unternehmen, bei dem der Großversorger bereits Gesellschafter ist. | Bild: Jarausch, Gerald

Auch mit dabei sind der HTWG-Professor und strategische Unternehmensberater Guido Baltes sowie Bene Müller, Gründer und Geschäftsführer des Bürgerunternehmens Solarcomplex in Singen. Auf den freien Platz auf dem Podium können sich nach einer Einstiegrunde interessierte Gäste setzen und auf Augenhöhe mitreden.

Er ist Experte für Strategie und Transformation: Guido Baltes, Professor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) Konstanz und Unternehmensberater. | Bild: HTWG

Auch wenn die Stadtwerke den Thüga-Einstieg als Wunsch-Option sehen, soll es eine offene und gerne auch kontroverse Debatte werden – das ist der Wunsch von Stadtwerken und SÜDKURIER, die den Abend gemeinsam ausrichten. Denn es geht um viel: Die Klimaschutzstrategie der Stadt Konstanz sieht vor, bis 2035 weitgehend klimaneutral zu sein. Die Stadtwerke haben dabei nach eigenen Angaben das Ziel, „aktiver Treiber und Akteur dieser Entwicklung zu sein und die Stadt bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.“

Neue Wärme- und bessere Stromnetze kosten hunderte Millionen Euro

Für die Energiewende in der Stadt braucht es unter anderem Wärmenetze und damit eine komplett neue Infrastruktur. Auch die Stromnetze müssen fit gemacht werden für die vielen strombetriebenen Wärmepumpen, die in den nächsten Jahren die Öl- und Gasheizungen ersetzen sollen. Dieses mehrere hundert Millionen schwere Transformations- und Investitionsprogramm solle möglichst schnell und vor allem mit möglichst geringen Risiken vollzogen werden, so Geschäftsführer Norbert Reuter.