Das Medizinkonzept für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) steht. Aber was folgt jetzt? „Das Medizinkonzept ist die Grundlage dafür, was für ein Grundstück für den Neubau wir brauchen und in welcher Größenordnung“, sagt der Konstanzer Landrat Zeno Danner in einem Hintergrundgespräch.

Warum ist ein neues Medizinkonzept nötig? In dem Medizinkonzept hat der GLKN zusammen mit der Beratungsfirma Lohfert & Lohfert herausgearbeitet, welche medizinischen Leistungen an welchen Standort ab dem Jahr 2030 angeboten werden sollen. „Das ist ein Konzept für den Zeitpunkt, wo wir im Landkreis zwei Krankenhäuser haben werden“, erklärt der Landrat Zeno Danner. Hintergrund zur Erstellung des Medizinkonzeptes ist das Strukturgutachten vom März 2022. Darin wird geraten, die Standorte Radolfzell und Singen zu schließen und dafür einen Neubau zu errichten. Das Stühlinger Krankenhaus soll an den Landkreis Waldshut abgegeben werden. Das ist bereits zum 31. Juli 2022 passiert.

Denn noch ist nicht klar, wo sich der Standort für das neue Krankenhaus des GLKN befinden soll. Sowohl Singen als auch Radolfzell haben angemeldet, dass sie den Zuschlag möchten. Beide Städte haben bereits Grundstücke vorgeschlagen.

Alter Standort, neues Krankenhaus?

Es gibt sogar die Idee, die neue Klinik auf das Grundstück vor das alte Krankenhaus in Singen zu bauen. Dass sich die Verantwortlichen für diese Lösung entscheiden, sei aber eher unwahrscheinlich, sagt Landrat Danner. Indes ist die Idee praktisch vom Tisch, das historische Gebäude des Singener Krankenhauses so auf Vordermann zu bringen, dass es den benötigten Anforderungen entspricht.

Ein Sanierungsgutachten hat ergeben, dass dies 244 Millionen Euro kosten würde. Ein kompletter Neubau mit 410 Planbetten würde ähnlich viel kosten. Pro Bett werden 600.000 Euro Baukosten veranschlagt. Damit würde ein Neubau 246 Millionen Euro kosten.

Bisher gibt es noch keine Kriterien

Jede Stadt, Gemeinde und theoretisch auch jeder Privatbesitzer im Landkreis Konstanz kann einen Vorschlag für ein Bauland machen. Letztlich müssen die Grundstücke nur den Kriterien entsprechen. Genau das ist momentan noch der Knackpunkt: Offiziell stehen bisher noch keine Kriterien fest. Das werde sich aber bald ändern, wie Danner gegenüber dem SÜDKURIER verrät. „Noch vor der Sommerpause des Kreistages, werden wir die Kriterien festlegen“, sagt er.

Die Sommerpause startet im August. Noch in diesem Jahr soll dann die Entscheidung fallen, wo der neue Klinikbau errichtet werden soll. Wie die Grundstückskommission weiter verfahren wird, wird auch Thema in der Kreistagssitzung am Montag, 22. Mai, sein.

Machbarkeitsstudien sollen folgen

Einige Kriterien stehen allerdings jetzt schon inoffiziell fest, wie zum Beispiel die Größe des benötigten Grundstücks, die Erreichbarkeit mit Auto, Bus und Bahn oder dass es einen Landeplatz für einen Helikopter geben muss.

Und was sind nun die nächsten Schritte auf dem langen Weg zum neuen Krankenhaus? Zunächst muss ein Raum- und Funktionsprogramm erstellt werden. Welche OP-Säle werden zum Beispiel benötigt, wie viele Kranken- oder Isolierzimmer. Anschließend müssen Machbarkeitsstudien für jedes Grundstück in Auftrag gegeben werden. Es folgen also noch viele kleine Schritte, die den GLKN in eine neue Zukunft führen sollen.