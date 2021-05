Konstanz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Wie eine Kosmopolitin aus Konstanz den Besuch im Impfzentrum erlebte – und was ihr in der größten Stadt am Bodensee fehlt

Dana Rufolo, Tochter amerikanisch-luxemburgischer Diplomaten, lebt in in Konstanz und ist eine mehrfach ausgezeichnete Essayistin. Nachdem die 73-Jährige vor kurzem erlebte, wie das Impfen in Deutschland vonstatten geht, hat sie ihre Gedanken und Gefühle in einer Kurzgeschichte niedergeschrieben – und sie geht davon aus, dass diese nicht allen Lesern gefallen wird.