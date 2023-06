Schnell ist klar, in dieser Runde duzt man einander. Selbst, wenn man rein altermäßig nicht aus der Duz-Generation kommt und selbst, wenn man sein Gegenüber noch nie im Leben gesehen hat. An dieser Gruppe fühlt sich ein Du einfach richtig an, weil sie eben mehr ist als eine Gruppe – sie ist eine Gemeinschaft. Gut 30 Männer und Frauen haben sich am Hof Höfen in der Idylle des Bodanrücks getroffen. Was sie verbindet: Alle waren sie schon einmal Teil einer Serie in der Zeitung. Man kennt einander hier also zumindest vom Lesen.

Es geht um Menschen, die vor Ort ihre Heimat gefunden haben

Diese Serie erscheint natürlich im SÜDKURIER, und ihr Name ist in bewusster Doppeldeutigkeit „Vor Ort“. Weil dort Menschen vorgestellt werden, die vor Ort sind, sich in Litzelstetten, Dingelsdorf, Wallhausen, Dettingen, Allensbach und Reichenau engagieren, dort auch das Gemeinwesen mitprägen. Die vor Ort sind in dem, was man aus Konstanzer Perspektive schon mal als Vorort bezeichnet, auch wenn das die Einwohner natürlich mit berechtigtem Stolz zurückweisen oder ihre Gemeinde ohnehin selbständig ist.

Inmitten der Gruppe ist Jana Mantel, Autorin des SÜDKURIER und Verfasserin der kleinen, sensiblen Portraits dieser Menschen. Nicht alle sind anfangs von der Idee begeistert, in der Zeitung groß rauszukommen. Doch Jana Mantel gelingt es offenbar, sie vom Mehrwert dieser Reihe zu überzeugen – und das geschenkte Vertrauen so zurückzugeben, dass von rund 100 bisher vorgestellten Menschen über ein Drittel zu diesem Treffen gekommen ist.

Wer will Teil der Gemeinschaft werden? In der Serie „Vor Ort“ stellt der SÜDKURIER Menschen vor, die vor Ort in Litzelstetten, Dingelsdorf, Wallhausen, Dettingen, Allensbach und Reichenau leben und dort die Heimat im Großen oder auch im ganz Kleinen mitprägen. Da sich die Serie ganz bewusst auf diese kleineren Gemeinwesen konzentriert, bleiben Menschen aus der Konstanzer Kernstadt außen vor. Wer bereit ist, an dem Projekt mitzuwirken, wird nach Veröffentlichung des Artikels zu den unregelmäßigen Treffen der Portraitierten eingeladen – die Teilnahme ist natürlich vollkommen freiwillig. Wer Teil dieser Gemeinschaft werden will, meldet sich mit den vollständigen Kontaktdaten bitte per E-Mail direkt beim SÜDKURIER unter konstanz.redaktion@suedkurier.de , Betreff: Vor Ort. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

Angefangen hatte alles mit Evelin Schönwald, die gerade frisch nach Litzelstetten zurückgekommen war nach einem bewegten Berufsleben an Theatern in ganz Deutschland. Jana Mantel und sie hatten einander im Zuge einer anderen Recherche kennengelernt, inzwischen hat Evelin Schönwald wieder enge Kontakte in ihrer alten und neuen Heimat auf dem Bodanrück. Hier in Hof Höfen, sagt sie, war sie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Viele Portraits entstehen auf persönliche Empfehlung

Andere Teilnehmer des Treffens wurden zu Portraitierten, weil sie empfohlen worden waren. Eine Stunde nimmt sich Jana Mantel stets Zeit für ihr Gegenüber, eine Stunde, in der sie eigentlich nur zuhört. Und an deren Ende sie immer fragt: „Kennen Sie, kennst Du noch jemanden, den oder die ich auch einmal vorstellen sollte?“. Mit solchen Empfehlungen ist die Serie zum Selbstläufer geworden.

Die Effekte sind bisweilen überraschend. Roland Ballier aus Litzelstetten hat in seinem Teilort auf einmal Menschen kennengelernt, die ganz in seiner Nähe wohnen. Michael Hierling aus Dettingen hat sein Netzwerk erweitert. Stefan Riebel, Fischer auf der Reichenau, begegnet auf einmal Menschen, die ihn sozusagen vom Essen kennen.

Förster Flöß revanchiert sich mit einer Waldführung

Viele Teilnehmer des Treffens erweitern ihr Netzwerk, lernen Menschen kennen, die eigentlich ganz in ihrer Nähe wohnen. Michael Flöß, Förster im Revier Bodanrück, gibt an diesem Abend ein besonderes Geschenk an die Gruppe und an ihren Dreh- und Angelpunkt, die Journalistin Jana Mantel, zurück. Er führt die überaus interessierte Gruppe durch den Wald bei Hof Höfen und erklärt, was es mit den Rückegassen auf sich hat, in denen der Waldboden oft so schrecklich zerfahren aussieht. Und wie die Natur die Menschen mit einem nachwachsenden Rohstoff beschenkt, den es verantwortungsvoll zu nutzen gilt.

Mit dem Wirt von Hof Höfen, Alex Rommel, sitzen die Gäste noch lange zusammen, entdecken gemeinsame Interessen und sprechen über ihr Leben vor Ort. Die häufigste Frage an Jana Mantel ist, wann es wieder so ein Treffen gibt. Einen Termin gibt es noch nicht. Aber viele wissen nach der Begegnung mit dem einem Tischnachbarn, der kurz zuvor noch ein Fremder war: Dich will ich gerne wiedersehen.