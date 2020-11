Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wie Corona das Miteinander angreift: Konstanzer Stadträte halten Kultur für systemrelevant, aber nicht alle Fraktionen werden für die Kultur im Lockdown aktiv

In einem Brief an Angela Merkel und Winfried Kretschmann regen einige Konstanzer Gemeinderäte eine Korrektur des Lockdowns bei den kulturellen Einrichtungen der Stadt an. Begründung: Die Hygienekonzepte haben sich als tauglich erwiesen, viel gefährlicher seien die privaten Kontakte.