Sie haben im Dunkeln – und mit Worten zugeschlagen, die volksverhetzend und rassistisch sind. Irgendwann in der Nacht von Montag auf Dienstag, 21. März, sprühten noch bisher Unbekannte volksverhetzende Farbschmierereien an verschiedenen Stellen an der Gustav-Schwab-Straße. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Auch auf Wände der Außenlage brachten die Täter ihre Schmierereien an. | Bild: Hanser, Oliver

Die Täter brachten dabei im Bereich der Pestalozzihalle und an deren Außenanlage antisemitische, antiziganistische und andere volksverhetzende Schriftzüge mit Sprühfarbe auf der Straße und auf Wände an. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizeiangaben noch nicht bekannt.

Den noch unbekannten Täter könnte eine Strafe drohen, da es sich hierbei nicht um einen Dumme-Jungen-Streich handelt. Aus diesem Grund ermittelt nun auch die Kriminalpolizei. Die Beamten suchen nun Zeugen: Personen, die im betreffenden Zeitraum im Bereich der Pestalozzihalle Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531 9950, zu melden.