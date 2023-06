Sechs Personen, nach denen in Konstanz Straßen benannt wurden, sind nach historischer Aufarbeitung in Misskredit geraten. Schon vor Jahren wurden Vorschläge zur Umbenennung erarbeitet – passiert ist aber noch nichts, außer dass die Stadträte immer und immer wieder debattieren. Sogar neue Namensvorschläge wurden ins Spiel gebracht. So auch jetzt.

Anwohner der betroffenen Straßen saßen im Zuschauerraum. Seit Jahren leben sie in der Ungewissheit, ob sich für sie etwas ändert oder nicht. Gerade für Betriebe wäre eine Straßenumbenennung nicht nur aufwändig, sondern auch kostenintensiv.

Thema von der Tagesordnung werfen?

Umso überraschender war der Vorstoß von Till Seiler (FGL). Er wollte, dass das Thema von der Tagesordnung des Haupt-, Finanz- und Klimaausschusses (HFK) gekippt wird, damit es direkt im Gemeinderat debattiert werden sollte. Die Begründung: Der komplette Gemeinderat solle unmittelbar beteiligt werden; außerdem war ihm wichtig, dass die Diskussion per Podcast eine breite Öffentlichkeit erreiche. Würde das Thema erst im Ausschuss behandelt, dann gebe es im Gemeinderat eine Redezeitbegrenzung.

„Das ist das normale, parlamentarische Vorgehen“, setzte Jan Welsch (SPD) seine Gegenrede an. „Die Qualität der Debatte wird nach Vorberatung besser.“ So gebe es im Vorfeld bereits eine gewisse Klärung. Mit Blick auf die Zuhörer meinte Roger Tscheulin (CDU): „Viele Betroffene sind heute hier, die wir nicht enttäuschen und einfach heimschicken sollten.“

Zudem seien Änderungsanträge zu erwarten, meldete sich Oberbürgermeister Uli Burchardt zu Wort. Im Hinblick auf den personell starken Gemeinderat und den zu erwartenden Sitzungsverlauf merkte er an, es wäre „unwürdig, wenn es chaotisch wird“. Von einer Redezeitbegrenzung könne man dann Abstand nehmen.

Der Worte schienen noch immer nicht genug gewechselt zu sein. Etwa zwei Stunden wurde diskutiert. Sollen die Straßen umbenannt werden? Oder sollen die Straßennamen beibehalten werden und mit einer Zusatztafel versehen werden, dessen Text sich kritisch mit der namensgebenden Person auseinandersetzt?

Räte kritisieren die Verwaltung

Allein schon die Beschlussvorlage löste bei einigen Stadträten Empörung aus. Till Seiler zeigte sich „enttäuscht über die Vorlage“, die von jener abweiche, die Ende des vergangenen Jahres vorgelegt worden sei. Damals sei die „Umbenennung befürwortet worden, jetzt nicht mehr“. Diese Position der Stadt könne als feige empfunden werden, wertete Seiler.

„Ich bin enttäuscht über die Vorlage. Die Umbenennung wird nicht mehr befürwortet. Die kritische Einordnung wird nicht ernst genommen“, findet Till Seiler (FGL). | Bild: SK

Auch Jan Welsch (SPD) war überrascht und mahnte, das Ganze dürfe nicht mit einer Farce enden. Die Vorberatungsergebnisse seien eindeutig gewesen, stellte Christine Finke (JFK) fest. Diese „über den Haufen zu werfen, wäre ein Affront“. Richtung Stadtverwaltung merkte sie an: „Damit macht man sich wenig beliebt“.

„Wir haben die Meinung nicht komplett gewechselt“, stellte Christoph Sigg vom Amt für Liegenschaften und Geoinformation klar. Alle Entscheidungsvarianten seien im Beschlussvorschlag enthalten.

Antworten der Anwohner „war ernüchternd“

Für eine Umbenennung setzten sich neben Till Seiler (FGL) und seinen Fraktionskollegen auch Ewald Weisschedel (FW), Christine Finke, Holger Reile (LLK) und Jan Welsch (SPD) ein. Gerade in der heutigen Zeit sei es von besonderer Bedeutung, die Geschichte aufzuarbeiten, betonte Dorothee Jacobs-Krahnen (FGL).

Die Stadt habe umfangreich über die umstrittenen Personen informiert, um das Geschichtsbewusstsein zu wecken. Die Anwohnerbefragung ist ihr unvergessen. „Die Rückmeldungen waren ernüchternd“, denn es habe den Anschein, als würde es die Leute gar nicht interessieren, so Jacobs-Krahnen.

„Wir müssen das Geschichtsbewusstsein schärfen; das müssen wir mehr propagieren“, findet Dorothee Jacobs-Krahnen (FGL). | Bild: Rindt Claudia

Ist die Umbenennung ein Ärgernis für Anwohner?

Für das Belassen der Straßenschilder sprach sich Susanne Heiß (FW) aus, schließlich „bekommen wir die Menschen so oder so nicht zum Nachdenken, wenn sie es nicht wollen“. „Die Diskussion wird am heißesten in den Gremien geführt, aber nicht bei den Menschen in der Stadt“, pflichtete Roger Tscheulin bei.

Der CDU-Stadtrat sprach sich für die Beibehaltung plus Zusatzschild aus. „Werden die Namen einfach getilgt, dann verschwindet die Möglichkeit der kritischen Auseinandersetzung.“ Die Umbenennung bringe seiner Ansicht nach nichts für das Geschichtsverständnis, für die Anwohner hingegen sei das vor allem ein Ärgernis.

„Seit vier Jahren befassen wir uns mit den sechs Namen. Die Diskussion wird am heißesten in den Gremien geführt; intellektuell abgehoben“, so Roger Tscheulin (CDU). | Bild: Nikolaj Schutzbach

Die Anwohner hätten Aufwand, aber dieser sei vertretbar, entgegnete Jan Welsch. Er sprach sich für die Umbenennung plus Zusatzschild aus, das die Gründe für die Umbenennung darlege, dann würde der Name nicht einfach getilgt.

Im Namen der SPD stellte er einen diesbezüglichen Antrag, was seitens der Verwaltung nicht unkritisch gesehen wurde; es gebe juristische Bedenken bezüglich der „postmortalen Persönlichkeitsrechte“, so Christoph Sigg. Gleichwohl stimmte der HFK mehrheitlich für eine solche Tafel sowie die Umbenennung der sechs Straßen.

Was müssen die betroffenen Anwohner tun? Die Anwohner, deren Straßen umbenannt werden, müssen dann – so die Stadt Konstanz – unter anderem informieren: Familie, Freunde, Geschäftspartner, Arbeitgeber, Versicherungen, Krankenkasse, Banken, Sparkasse, Behörden, Schule, Kita, Vertragspartner sonstiger Verträge (z.B. Abos, Zeitungen, Telefon- und Internetanbieter), Vereine, Versandadresse bei Online-Händlern.

Geändert werden muss: Personalausweis beim Bürgerbüro zur Anbringung eines Aufklebers, KFZ-Unterlagen bei der Zulassungsstelle zur Änderung des Fahrzeugscheins, Firmenschilder, Briefkopf, Visitenkarten, Homepage etc.

Nicht geändert werden muss: Reisepass, Führerschein, Fahrzeugbrief und Gewerbeummeldung (erfolgt von Amts wegen).

Automatisch informiert die Stadt: Stadtwerke, Technische Betriebe, Entsorgungsbetriebe, amtliche Register, Grundbuch, Kataster, Gewerbeamt, DRK, Malteser, Deutsche Post.

Weitere Namensvorschläge kommen ins Spiel

Allerdings folgte das Gremium nicht dem Verwaltungsvorschlag, sondern dem Antrag der SPD, die zwei andere Namen ins Spiel brachte: Matthias Erzberger (1875-1921) und Josef Picard (1879-1946). Den Änderungsantrag der SPD habe Stadtarchiv Jürgen Klöckler allerdings erst am Tag der Sitzung erhalten. „Ich hatte zwei Stunden Zeit, die Kurzbiografien zu schreiben“, so Klöckler.

Diese wurden dann spontan ausgeteilt. Christine Finke hatte noch einen anderen Namensvorschlag. Sie regte an die Hindenburgstraße in Petershauser Park umzubenennen, denn „der Name muss eine hohe Akzeptanz finden, leicht zu schreiben und passend sein“. Ihr Vorschlag wurde allerdings nicht angenommen.

So sollen die Straßen künftig heißen

Hingegen folgte die Mehrheit der Ausschussmitglieder dem SPD-Antrag. Die Straßen sollen – vorausgesetzt der Gemeinderat goutiert in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. Juni, um 16 Uhr im Ratssaal den Vorschlag – wie folgt umbenannt werden: Die Otto-Raggenbass-Straße wird in Emma-Herwegh-Straße, die Conrad-Gröber-Straße in Josef-Picard-Straße, die Felix-Wankel-Straße in Robert-Gerwig-Straße, die Werner-Sombart-Straße in Ralf-Dahrendorf-Straße und die Hindenburgstraße in die Matthias-Erzberger-Straße umbenannt. Die Franz-Knapp-Passage soll zur Rathauspassage werden.