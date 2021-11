Konstanz vor 13 Minuten

Wer wird der neue Baubürgermeister der Stadt Konstanz? Die Wahl scheint ein offenes Rennen zu werden

Karl Langensteiner-Schönborn will im Amt bleiben, Stefan Auer will es haben: Die Stadträte müssen dabei zwischen zwei Bewerbern mit nahezu identischen Vorstellungen über die Baupolitik der nächsten acht Jahre wählen. Die Entscheidung dazu fällt am Donnerstag, 18. November.