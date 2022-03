Die Resonanz auf die Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ im Schwaketenbad ist mit bislang 290 Interessenten groß. Wer noch sein Glück versuchen möchte, hat aber auch noch etwas Zeit: Die Frist für die Bewerbung zur Teilnahme an der Aktion endet am Freitag, 18. März, um 12 Uhr und ist für SÜDKURIER-Abonnenten unter sk.de/schwaketenbad2022 möglich.

Unter den Einsendungen werden 15 Gewinner ermittelt, die dann jeweils mit einer Begleitperson an der Besichtigung des Neubaus am Donnerstag, 24. März, ab 17 Uhr teilnehmen können. Zum Abschluss der Besichtigung gibt es für sie noch vor der offiziellen Eröffnung des Bads am 1. April Gelegenheit zu ein paar Schwimmrunden – also Badesachen bitte nicht vergessen.

Die Namen der Gewinner werden am Samstag, 19. März, veröffentlicht.