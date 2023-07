Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntagnachmittag, 23. Juli, in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in der Schwaketenstraße gekommen. Eigentlich war alles ganz normal. Eine Gruppe Badminton-Spieler frönten ihrem Hobby. Das Training verlief normal.

Plötzlich warf ein Unbekannter gegen 16.30 Uhr von der Tribüne aus einen Stein in Richtung einer 16-Jährigen und traf diese am Kopf, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte die leicht verletzte Spielerin vor Ort.

Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach dem Täter, der sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.