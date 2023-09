Dieses Ende einer Partynacht hat sich ein 40 Jahre alter Mann in Konstanz sicher anders vorgestellt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am frühen Sonntagmorgen um 3.25 Uhr auf einem Parkplatz zwischen einem Baumarkt und einer Diskothek in der Reichenaustraße unterwegs. Laut Polizeiangaben habe der 40-Jährige dort aus einer vierköpfigen Personengruppe einen Faustschlag erhalten. Daraufhin sei er zu benommen zu Boden gegangen und habe sich Verletzungen im Kopfbereich zugezogen. „Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschießend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht“, teilt die Polizei weiter mit.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Personengruppe habe sich nach dem Vorfall unerkannt in Richtung der Diskothek davongemacht, heißt es in der Mitteilung. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur unbekannten Personengruppe, bitte an das Polizeirevier in Konstanz unter der Rufnummer 07531 9952222.