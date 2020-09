Sie organisieren, arrangieren, halten den Rücken frei, sie beraten oder packen tatkräftig an. Ohne sie wären auch die besten Kandidaten einer Oberbürgermeisterwahl überfordert. Die Wahlkampf-Manager, die Wahlkampf-Helfer oder die Wahlkampf-Strategen. Hinter jedem der fünf Konstanzer Kandidaten arbeiten weitgehend im Verborgenen Menschen, die dabei mithelfen, dass am 27. September ihr Auftraggeber als Oberhaupt der Stadt Konstanz feststeht. Wir stellen aus den Wahlkampfteams jeweils eine Person vor. Heute Team Burchardt, Team Matt und Team Pantisano.

Mit diesem Wagen fährt das Wahlkampfteam von Amtsinhaber Uli Burchardt Unterlagen zu Vor-Ort-Terminen. Am Steuer Jan Mittelstaedt. | Bild: Schuler, Andreas

Jan Mittelstaedt: Der 50-Jährige entschied sich Ende 2019, Oberbürgermeister Uli Burchardt seine Hilfe anzubieten. „Ich hatte schon länger festgestellt, dass viele Dinge in Konstanz richtig gut laufen“, erklärt er. „Und ich wollte mithelfen, dass die eingeschlagenen Wege weiter gegangen werden.“ Schnell wurden sie sich einig. Kuriosität am Rande: Der Geschäftsführer der Werbeagentur Lorth, Gessler, Mittelstaedt war vor acht Jahren Wahlkampfmanager von Sabine Reiser, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhielt, im zweiten aber Uli Burchardt unterlag.

Jan Mittelstaedt. | Bild: Schuler, Andreas

„Nach der Wahl wurde mir schnell klar, dass die Konstanzer ein gutes Gespür hatten. Nachweislich waren die meisten Entscheidungen, die von ihm moderiert oder eingebracht wurden, einstimmig oder sie hatten eine überwältigende Mehrheit.“ Während des Gesprächs mit dem SÜDKURIER ruft Uli Burchardt an. „Sorry, da muss ich ran. Es ist sehr schwer, ihn zu erreichen. Er arbeitet derzeit rund 80 Stunden pro Woche als OB und als Kandidat.“ Jan Mittelstaedt arbeitet in Doppelfunktion für Burchardt: einerseits als Wahlkampfmanager, andererseits als Geschäftsführer der Agentur, die Aufträge für den Wahlkampf erhält – mindestens 40 Stunden pro Woche. Dazu kommt noch die übrige Arbeit in der Agentur.

Sophie Tichonenko steht am Seerhein mit ihrer Kamera. Die Studentin begleitet Luigi Pantisano zu Gesprächen mit Bürgern der Stadt und hält die Treffen fotografisch fest. | Bild: Tesche, Sabine

Sophie Tichonenko: Die 22-Jährige ist eine von zehn Personen, die Luigi Pantisano ehrenamtlich im Team unterstützen. Die Studentin der Politikwissenschaft und der Soziologie begleitet den Kandidaten auf Termine mit Bürgern und hält die Gespräche bildhaft fest. Einen Teil ihres Studiums finanziert sie mit professioneller Fotografie. Der Kontakt zu Pantisano kam über einen Bekannten zustande. Der Kandidat entdeckte die Bilder, die die junge Frau schoss, und fragte, ob sie ihn nicht unterstützen wolle. „Da er mir politisch zusagt und ich sehr an Politik interessiert bin, habe ich zugesagt“, berichtet Sophie Tichonenko. „Er hat mich schnell als Mensch und als Politiker begeistert.“

Sophie Tichonenko. | Bild: Schuler, Andreas

Sie selbst setzt sich für Klimaschutz und Menschenrechte ein – auch als Demonstrantin auf der Straße. Die Kamera hat sie immer dabei. „Ich würde später als Beruf gerne Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen als Fotografin begleiten“, erläutert die 22-Jährige. Sie bemängelt, dass in Konstanz bisher so wenig aus dem großen studentischen Potenzial gemacht werde. „Da liegt so viel brach, was genutzt werden könnte. Wieso werden Studierende so selten für die Belange der Stadt und der Gesellschaft genutzt?“, fragt sie und: „Konstanz könnte eine Vorreiterrolle spielen. Doch bisher fehlen konkrete Ziele.“

Burchardt, Pantisano, Matt: Das kostet ihr Wahlkampf und so finanzieren sie ihn Wir haben den Kandidaten Fragen zur Finanzierung ihres Wahlkampfs gestellt. Die Antworten waren unterschiedlich detailliert.

Was kostet Ihr Wahlkampf?

Uli Burchardt: Mein Wahlkampf kostet über 60.000 Euro. Er wird finanziert aus Spenden und privaten Mitteln.

Luigi Pantisano: Derzeit hat das Budget meiner Kampagne ein Volumen von ungefähr 40.000 Euro. Die Kampagne wird finanziell zu großen Teilen durch die unterstützenden Gruppen getragen. Rund die Hälfte stellt die Freie Grüne Liste zur Verfügung. Die Parteien Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke haben ebenfalls Mittel zur Verfügung gestellt. Gut ein Viertel des Budgets bilden Spenden von Konstanzer Bürgern.

Andreas Matt: Ich finanziere zu 100 Prozent aus eigenen Mitteln. Ich bin weder an Parteibücher noch an Spender gebunden. Nach meiner Wahl zum OB werde ich allen gleich verpflichtet sein. Ich rechne mit Kosten von 50 Cent pro wahlberechtigtem Bürger. Durch meine Einstellung, selbst anzupacken, und dem Anspruch, aus den Mitteln das Beste herauszuholen, habe ich den gesteckten Rahmen nicht ausgeschöpft.

Was kostet am meisten?

Uli Burchardt: Arbeitsstunden, Druckerzeugnisse und Printwerbung kosten am meisten. Ich freue mich über die täglich wachsende Zahl von Unterstützern, die mich in ganz vielfältiger Art und Weise unterstützen.

Luigi Pantisano: Den größten Teil nehmen Druckerzeugnisse und Werbung wie Flyer, Plakate und Anzeigen in Anspruch. Die Ausgaben für Veranstaltungen sind aufgrund der Pandemie deutlich niedriger ausgefallen als eingeplant. Die Spendenbereitschaft ist groß und schafft uns Freiräume, in denen wir neue Ideen ausprobieren können.

Andreas Matt: Bisher konnte ich keine Ausreißer feststellen. Da ich den Wahlkampf zu 100 Prozent aus eigenen Mitteln finanziere, bitte ich nicht um finanzielle Hilfen und nehme auch keine an.

Jens-Peter Volk ist Grafiker und Geschäftsführer des Ateliers für konzeptionelle Gestaltung. Er unterstützt Andreas Matt, der vor rund 20 Jahren Kunde seiner Agentur war. | Bild: Schuler, Andreas

Jens-Peter Volk: Andreas Matt war vor rund 20 Jahren Kunde des Ateliers für konzeptionelle Gestaltung. Aus der geschäftlichen Beziehung wurde schnell eine freundschaftliche. „Wir hatten viel Spaß bei der gemeinsamen Arbeit“, sagt der Designer Jens-Peter Volk, der die Agentur heute noch mit seinem Bruder Harald Volk führt. Jens-Peter Volk ist zudem Dozent an einer Hochschule in Zürich. „Mich fasziniert an Andreas Matt, dass er seit Jahren auf diesen Punkt hinarbeitet“, sagt er. „Er hat monatlich Geld beiseite gelegt, um die Kandidatur zu finanzieren.“

Jens-Peter Volk. | Bild: Schuler, Andreas