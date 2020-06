Elisabeth Heller besucht den Hauptfriedhof in Konstanz mehrmals pro Woche. Seit mehreren Wochen beobachtet sie, wie das Unkraut bei den Urnenwänden Richtung Bismarckturm immer höher sprießt. Sie sagt: „Mittlerweile steht das Unkraut so hoch, dass man sich auf keine der Bänke mehr setzen kann. Das sieht wirklich schlimm aus.“

Mehrere Gründe für das sprießende Unkraut

Die Abteilungsleiterin des Friedhofs, Barbara Behrensmeier, ist sich dieses Problems bewusst. Die Mähmannschaften kämen dem schnellen Wachstum des Unkrauts aber nicht hinterher. Das habe mehrere Gründe.

Behrensmeier sagt: „In den meisten Ecken des Friedhofs muss man vorsichtig mit den Handmähgeräten agieren. Außerdem sind 54 Felder zu mähen und irgendwo müssen wir anfangen. Darüber hinaus kümmern wir uns auch um den Wollmatinger und den Allmannsdorfer Friedhof.“

Ein weiteres Problem sei die Witterung der letzten Wochen, die mit viel Wasser und gelegentlich Sonne, dafür sorge, dass das Unkraut so stark in die Höhe schieße.

Die Arbeit wächst, die Ressourcen sind begrenzt

Die letzten Wochen fehlten außerdem einige Arbeitskräfte aufgrund von Urlaub oder Krankheit. Bis Ende Juni gelte darüber hinaus die vom Gemeinderat verabschiedete Haushaltssperre. Das bedeute einige Maßnahmen einschränken zu müssen. Behrensmeier sagt: „Da müssen wir schauen, dass wir mit den begrenzten Ressourcen überhaupt alles schaffen.“

Außerdem benötige man für diese Arbeit sorgfältige Mitarbeiter, die vorsichtig mit den Grabstätten umgehen. Deshalb habe sich die Friedhofsverwaltung bereits Hilfe bei den Technischen Betrieben Konstanz geholt. Herbert Munjak, Betriebsleiter der Technischen Betriebe Konstanz, sagt: „Das Problem mit dem Unkraut ist bekannt.“

Herbert Munjak sagt: „Wir haben zwei Mannschaften aus der Stadt abgezogen, die jetzt helfen, die Friedhöfe zu mähen."

Auch Munjak sieht die Probleme in äußeren Einflüssen: „Wir haben jedes Jahr um diese Zeit einen Wachstumsschub bei den Grünflächen in der ganzen Stadt. Da kann es durch das warme und feuchte Klima schon so eine Spitze geben. Wenn man dann noch wegen Feiertagen und Ferien zwei oder drei Wochen in Verzug gerät sieht das eben so aus. Da kommen wir dann mal für ein paar Tage nicht hinterher.“

Die Personalknappheit durch Urlaub, Krankheit und die Angehörigen der Corona-Risikogruppe, die nicht arbeiten würden, käme auch bei den Technischen Betrieben Konstanz hinzu. Das könne man gerade nicht ändern, sagt Munjak. Doch in paar Tagen sei man fertig mit den Arbeiten und alle Bürger könnten wieder einen gemähten Friedhof besuchen.