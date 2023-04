„Hier auf dieser Wiese waren Tümpel, in denen jetzt Frösche laichen würden“, sagt Aaron Tholl, Biologiestudent und Klimaaktivist. Er steht vor einer großen Baustelle an der Uni. Der Tümpel ist weg. „Ich weiß nur von einer Ausgleichsfläche dafür in Litzelstetten, einer sogenannten Fettwiese für Insekten.“

Aber nichts für Amphibien. Die müssen sich nun einen anderen Platz für ihren Nachwuchs suchen. Viele andere haben ihre Laichplätze im Senkermoos, einem Waldteich im Schwaketenwald. Und dass diese sicher zu ihren Laichplätzen kommen, dafür setzt sich auch der 20-jährige Aaron Tholl ein.

Damit Erdkröten und Springfrösche gefahrlos über die Straße zu ihren Laichgewässern kommen, muss die Straße durch den Schwaketenwald geschlossen werden: Abends um 21 Uhr werden dafür die Umleitungsschilder aufgestellt und die Schranken heruntergelassen, und morgens um 6.20 Uhr gehen sie wieder auf – bevor der erste Stadtbus durchfährt.

Schranke hoch, Schranke runter – 45 Tage am Stück

Begleitet wird das Ganze von Dr. Gregor Schmitz, Zoologe an der Universität. „Ich bin seit 2001 an der Uni und habe das Projekt damals von meinem Vorgänger übernommen.“ Im Pflichtkurs „Zoologische Bestimmungsübungen“ nimmt er jedes Jahr im Wintersemester auch Amphibien durch und wirbt gleichzeitig dafür, sich daran zu beteiligen, die Population der heimischen Amphibien zu schützen.

Diese Kröte konnte Student Aaron Tholl vor dem Überqueren der gefährlichen Straße bewahren. Damit es möglichst viele Tiere sicher zu ihren Laichplätzen schaffen, ist bei der Uni nachts eine Schranke unten. | Bild: Michael Buchmüller

„Dafür braucht es vier studentische Hilfskräfte und zwei bis drei Springer.“ Bezahlt wird das von der Stadt. Schmitz sucht die Leute zusammen und gibt den Startschuss. Meist gegen Ende Februar. „Ich beobachte die Situation auf der Straße, und wenn sich die ersten wandernden Springfrösche zeigen, geht es los!“ Die Wanderung beginne wegen der Klimaerwärmung immer früher.

Wenn die Amphibien aus ihrer Winterstarre erwachen, machen sie sich auf den Weg. Die Stadt bringt die Verkehrsschilder und Absperrungen, stattet die Einsatzkräfte mit Warnwesten und Schrankenschlüssel aus. Und ab da wird auf- und zugemacht. 45 Tage lang, täglich.

Frühmorgens stehen sie für die Tiere an den Schranken

Sophie Stöckl ist im neunten Semester und macht schon das zweite Mal mit. „Das ist eine gute Sache – wäre doch schade, wenn die Kröten alle überfahren würden“, sagt sie. Und Aaron Tholl ist in den Semesterferien eh da, weil er noch auf eine Chemie-Klausur lernen müsse. Und so steht er also vier- bis fünfmal die Woche an den Schranken.

Das frühe Aufstehen mache ihm nichts aus, das sei er gewohnt vom Arbeiten auf dem Wochenmarkt. Kommt er morgens zur Absperrung, stünden da öfter schon einige Ungeduldige mit laufendem Motor. Und Einzelne hätten auch wenig Verständnis für dieses Projekt. Da würde auch mal der Stinkefinger gezeigt und eine Beschimpfung geäußert.

Aaron Tholl an einem der Laichplätze, dem Unteren Senkermoos. | Bild: Michael Buchmüller

Vor der Geschwister-Scholl-Schule weichen sogar manche unbelehrbare Motorisierte, verbotenerweise, auf den Radweg aus, um nicht die Umleitung über das Pfeiferhölzle in Kauf nehmen zu müssen. „Schwer verständlich“ finden das beide, Zoologe und Biologiestudent. Die Schrankenhälften seien auch schon aufgebogen worden, um sich Durchfahrt zu verschaffen.

Beide sind aber auch froh, dass durch das nächtliche Absperren sehr viele Amphibien vor dem Überfahren gerettet werden. „Auch wenn wir keine Zahlen dazu haben“, bekennt der Wissenschaftler. Die Tümpel im Senkermoos sind übrigens fischfrei, seit sie in einem Sommer einmal komplett ausgetrocknet sind. Für die laichenden Amphibien ein Vorteil, da Kaulquappen Leckerbissen für Fische sind.

Eine Ortsbegehung zeigt: überall schwimmen die für die Springfrösche typischen Laichballen herum. „Die Erdkröten dagegen legen Laichschnüre ab“, so Schmitz. Er wisse auch, dass die Springfrösche relativ gut mit den trockenen Sommern zurechtkämen, anders als der Grasfrosch, der es feuchter und kühler brauche.

Warum bleiben die Kröten denn auf der Straße sitzen?

Vor dem Öffnen der Schranke fährt Tholl auch immer wieder die Strecke mit dem Fahrrad ab. Vor Kurzem hat er dabei einen Molch von der Straße geholt, und manche Kröte hat er auch aufgelesen. „Überfahrene Tiere sieht man natürlich auch immer wieder.“ Das lasse sich nicht vermeiden. Wenn eine Kröte die Straße überquere und ein Auto komme, bleibe sie einfach sitzen. „Sie denkt ja, dass sie gut getarnt ist.“

Was als Autofahrer tun? Der ADAC warnt davor, während der Zeit der Krötenwanderung in der Dämmerung oder im Dunkeln Kröten von der Straße zu lesen, weil man sich selbst in Gefahr bringt. Weist ein Verkehrszeichen auf eine Amphibienwanderung hin, sollte man die Geschwindigkeit deutlich reduzieren und könne so auch den Tieren vorsichtig ausweichen – ohne dabei den Gegenverkehr aus den Augen zu verlieren. Zudem ist laut ADAC in diesen Zonen auch mit Personen auf der Straße zu rechnen. Vor allem für Motorradfahrer können tote Tiere zur Rutschgefahr werden.

Das werde den Tieren dann meist zum Verhängnis. Nicht aber, wenn der Verkehr, zumindest für die Nachtstunden, ruht. Jetzt, Ende März/Anfang April, sind fast alle Amphibien auf dem Rückweg. Paaren, Laichen, all das geschieht in wenigen Tagen. Noch zwei Wochen im April, dann bleibt die Schranke auch nachts wieder offen.

Und auch die heimatlosen Amphibien des versiegten Uni-Tümpels haben es vielleicht unfallfrei in eines der nahen Gewässer des Senkermooses geschafft. Sollten sie nach 21 Uhr unterwegs gewesen sein, müssten sie es heil über die Straße geschafft haben.