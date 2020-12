Fünf Tage mehr Freizeit: So fühlt es sich für den 14-jährigen Jonas Brülke an. „Wir hätten ansonsten am Freitag noch eine Arbeit in Biologie geschrieben“, erzählt der Suso-Gymnasiast. „In der Vorweihnachtszeit haben wir sonst immer viel Stress, der entfällt jetzt“, freut er sich.

Auch sein Klassenkamerad Ramon Ohm findet es gut, dass nur die Abschlussklassen Fernunterricht erhalten: „Da bekommt man viel mehr Aufgaben als im Präsenzunterricht“, sagt er. Besonders schön aber findet er, dass er in den kommenden drei Wochen nicht stundenlang am Stück eine Maske tragen muss. „Davon bekommen wir Kopfweh“, sagt der 14-Jährige. Die umstehenden Schüler nicken.

Der Neuntklässler Ramon Ohm vom Suso-Gymnasium freut sich über die vorgezogenen Ferien. | Bild: Kirsten Astor

Neuntklässlerin Lea Ulmer ergänzt: „Das ständige Lüften werde ich auch nicht vermissen.“ Vanessa Tröger, 15 Jahre, bestätigt: „Es ist kein schönes Gefühl, wenn es ständig kalt im Klassenzimmer ist und man gar nicht mehr richtig schreiben kann, weil die Hände so frieren.“

Was aber fangen die Schüler nun mit ihrer verlängerten Freizeit an? „Ausschlafen“, da sind sich alle einig. Neuntklässlerin Ylva Reips sagt: „Die längeren Ferien sind schön, aber trotzdem ist es schade, dass wir unsere Freunde nicht sehen dürfen.“ Zoé Hänsel möchte in den kommenden Wochen spazieren gehen und „einfach mal chillen und an nichts denken“.

Für den 16-jährigen Fynn Schuphan dagegen ist noch keine Zeit zum Zurücklehnen. Er besucht die Kursstufe des Suso und nimmt somit am Fernunterricht teil. „Das finde ich gut, so verpassen wir nicht zu viel Stoff“, sagt er. Die vorgezogenen Schulschließungen findet er vernünftig. „Ich hätte angesichts der Infektionszahlen schon früher damit gerechnet“, sagt er.