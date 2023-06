Wer hatte Rot, wer Grün? Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen einem Stadtwerke-Bus und einem Auto, der sich am Freitagmittag, 16. Juni, gegen 13 Uhr in Petershausen-West ereignete.

Ort des Geschehens war nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz die Kreuzung am Sankt-Gebhard-Platz. Eine 32 Jahre junge Frau fuhr mit einem Dacia Sandero vom Zähringer- in Richtung Sternenplatz. Auf der Busspur neben ihr war ein 46-Jähriger mit einem Bus unterwegs. An der Kreuzung auf Höhe der Moltkestraße wendete der Busfahrer und kollidierte dabei mit dem neben ihm fahrenden Wagen.

Am Dacia entstand Schaden von rund 4000 Euro, am Bus von rund 2000 Euro. Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben machten, welche Ampel Grün zeigte, hofft die Polizei auf hilfreiche Zeugenaussagen unter Telefon 07531 995-2222.

Dass der Busfahrer dort wenden wollte, ist nichts Außergewöhnliches, wie Christopher Pape von den Stadtwerken sagte. „Die Linie 9C, die zwischen Universität und Zähringerplatz verkehrt, tut das an dieser Stelle.“ Dafür hätten die Busse dort eine eigene Ampel.