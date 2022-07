In wenigen Tagen beginnt das Konstanzer Weinfest – und die Vorfreude auf die Veranstaltung, die nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden kann, wächst. Tausende Weingläser werden dann über die Theken der Weinstände am Stephansplatz gehen. Doch wie sieht das Glas, bei dem jedes Jahr das Design geändert wird, in diesem Jahr aus? Der SÜDKURIER hat beim Veranstalter nachgefragt und verrät exklusiv das Aussehen des Trinkgefäßes.

Was ist auf dem Weinglas zu sehen?

Wie Nikolas Brinkschulte, Veranstalter des Weinfests, erklärt, wurde das Design von dem Konstanzer Künstler und Karikaturisten Kai Matussik entworfen. Das Glas werde jedes Jahr von einem anderen lokalen Künstler gestaltet, um Abwechslung zu zeigen, so Brinkschulte. Vor allem der Künstler selbst, aber auch die Veranstalter hätten sich zuvor viele Gedanken über das Aussehen des Weinglases gemacht.

Doch was genau ist denn nun auf dem Glas zu sehen? Es sind in diesem Jahr unter anderem drei Konstanzer Türme, die mit Wein gefüllt sind. „Da kann man viel hineininterpretieren und diskutieren“, findet Nikolas Brinkschulte. „Das bietet viel metaphorischen Spielraum.“ Er meint sogar, dass das Bild für ihn eine kleine Geschichte erzählt.

So wird das Weinglas zum Konstanzer Weinfest 2022 aussehen. Es lädt zur Interpretation ein. | Bild: Nikolas Brinkschulte

Wer hat das Motiv 2022 geschaffen?

Das findet auch Kai Matussik. Der Künstler, der in Hamburg geboren wurde, in Düsseldorf aufwuchs und seit zehn Jahren in Konstanz lebt, erzählt, er habe das Glas bereits vor Beginn der Corona-Pandemie für das Weinfest im Jahr 2020 entworfen. Dementsprechend könne man viel hineininterpretieren: „Es mutet an, als sei die Welt seit Beginn der Pandemie auf den Kopf gestellt worden“, sagt der Künstler angesichts der umgedrehten Kelche, die die Türme darstellen.

Dieser Entwurf sei damals gemeinsam mit den Veranstaltern unter mehreren Vorschlägen ausgewählt worden. Er habe vor allem darauf geachtet, prägende Motive der Stadt Konstanz in seine Zeichnung aufzunehmen und damit zu spielen, erzählt Matussik: „Dabei kam dann die Idee mit den Türmen, die man als Kelche benutzen kann.“ Damit wollte der Künstler auch die Atmosphäre des feucht-fröhlichen Weinfestes einfangen.

Und wann genau beginnt das Fest?

Das Konstanzer Weinfest findet ab kommenden Mittwoch, 27. Juli, ab 16 Uhr auf dem Stephansplatz in der Konstanzer Altstadt statt. Der finale Tag ist Samstag, 30. Juli. Geboten sind an den vier Tagen verschiedenste Weinsorten, 35 Stände und Musik.

Der Eintritt kostet regulär fünf Euro. Dafür bekommt man ein Bändchen, das für alle vier Tage gilt. Der Vorverkauf der Bändchen hat bereits gestartet, man bekommt sie an der Tourist-Information am Bahnhof. Alle weiteren Informationen zum Konstanzer Weinfest, beispielswiese wie und wann Sie als Konstanzer umsonst auf das Gelände gelangen, finden Sie hier.