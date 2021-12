Zwischen 30 und 40 Prozent – so hoch war die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten rund um Konstanz noch in der vergangenen Woche, wie Uwe Schickedanz, Leiter der regionalen Wetterberatung des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart, gegenüber dem SÜDKURIER erklärt hatte. Nun kann der Meteorologe aber mit Sicherheit sagen, dass der erhoffte Schneefall zum Fest ausbleiben wird. Nicht nur in der Stadt Konstanz, sondern auch in den umliegenden Gemeinden Reichenau und Allensbach.

Im Schnitt liegt die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten im Bereich Konstanz bei ungefähr zehn Prozent. Als vergangene Woche die Wahrscheinlichkeit zwischen 30 und 40 Prozent lag, gab es die vorsichtige Hoffnung auf winterliche Feiertage am Bodensee. Jedoch sind die Temperaturen der kommenden Tage zu warm für Schneefall. Stattdessen ist eher nasses Wetter angesagt.

Vorsicht! Es könnte glatt werden

Bis einschließlich Donnerstag wird es in der Region ein Hochdruckgebiet geben, das voraussichtlich Nebel und Sonne bringen wird. In der Nacht auf Freitag werde sich dieses Hochdruckgebiet langsam Abbauen, wie Schickedanz erklärt. Die Folgen sind Wolken und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen – und diese Wetterlage wird auch über die Feiertage so bleiben.

In der Nacht auf Freitag bedeutet dies außerdem, dass durch möglichen Regen eine erhöhte Glatteisgefahr herrscht. „Die Böden sind jetzt sehr kalt“, so Schickedanz. Insgesamt bringe der ankommende Tiefdruck aber vor allem wärmere Luft aus Portugal – anders als noch vergangene Woche vermutet. Tagsüber könnte sich die Temperatur sogar dem zweistelligen Bereich annähern. Das treibe die Schneefallgrenze über die Feiertage auf 1500 Meter, teilweise sogar darüber, wie Schickedanz erklärt.

Gibt es dieses Jahr noch Schnee?

Vor Silvester werden die Temperaturen wieder etwas sinken, so Schickedanz. Die Prognose für das Ende des Jahres seien aber noch unklar. Zwar kühle es kurzzeitig ab. Aber „eine nachhaltige Einwinterung ist nicht in Sicht“, so der Wetterexperte. Es sei sogar möglich, dass es zum Jahreswechsel nochmals wärmer wird als zum Weihnachtsfest, eine exakte Vorhersage sei aber noch nicht möglich.

Allgemein erklärt der Meteorologe aber, dass weiße Weihnachten in der Region immer unwahrscheinlicher werden. Die jährliche Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent wird in den kommenden Jahren weiter abnehmen. „Es wird ein seltenes Ereignis“, meint Schickedanz. Gerade weil in Baden-Württemberg die Temperaturen im Schnitt steigen. Das letzte Mal, dass es in Konstanz, Allensbach und Reichenau zu Weihnachten schneite, war im Winter 2010.