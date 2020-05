Mittlerweile beschäftigt sich die Lokalpolitik mit der möglichen, vorübergehenden Schließung der Konstanzer Strandbäder. Aufgrund zahlreicher Verstöße gegen das Badeverbot und die Abstandsregeln auf den Liegewiesen will die Bädergesellschaft am Mittwochmorgen das weitere Vorgehen verkünden.

„Die Schließung ist eine Option“, sagt Pressesprecher Josef Siebler. Die Entscheidung soll aufgrund der Beobachtungen an den vergangen Tagen gefällt werden. „Wir appellieren noch einmal an die Konstanzer und auswärtigen Badegäste: Bleiben Sie bitte geduldig und halten Sie die Regeln ein“, schreibt Josef Siebler.

SPD rechnet mit großem Unmut bei Schließung der Bäder

Die Konstanzer SPD ist dagegen, SPD-Rat Jürgen Ruff: „Falls es doch dazu kommen sollte ist sicher mit großem Unmut in der Bevölkerung und Widerstandsaktionen zu rechnen.“ Für die SPD käme eine Schließung nicht in Frage, sie würde auch politisch dagegen vorgehen. Und Fraktionskollege Alfred Reichle, der mit im Bäderbeirat der Stadt sitzt, sagt: „Ich kann einer Schließung keinesfalls zustimmen.“ An den Bäderchef Robert Grammelspacher appelliert er: „Ich bitte Sie Ihrerseits alles zu unternehmen, um ein solches Szenario zu verhindern.“ Vielleicht könne man mit Personal der Bädergesellschaft auf die Einhaltung der Abstandsregeln hinwirken.

Die SPD-Fraktion hat einen Vorschlag: Aufgemalte Abstandskreise. Diese Idee hat sie in einem offenen Brief an Gemeinderat, Presse und Oberbürgermeister geschickt.

Der Domino Park in Brooklyn, New York. | Bild: afp

Die Konstanzerin Susanne Trunk-Dietrich hat in amerikanischen Medien diese Abstandskreise gesehen und Bilder davon an Jürgen Ruff gemailt. Sie sieht darin eine gute Möglichkeit, „den Menschen den Aufenthalt im öffentlichen Naherholungsraum zu ermöglichen“.

Konstanz „Das wäre eine Katastrophe“: Stammgäste des Hörnle kämpfen gegen eine Schließung der Konstanzer Strandbäder Das könnte Sie auch interessieren

Robert Grammelspacher hält jedoch nichts von der Idee, wie er schreibt: „Eigentlich ist Abstandhalten doch ganz einfach. Es mangelt jedoch in manchen Fällen an Einsicht, welche auch durch das Einzeichnen von Kreisen nicht hergestellt würde. Zudem würde durch die Abstände Fläche zwischen den Radien verschenkt, die an Hochsommertagen benötigt wird. Somit setzen wir weiterhin auf gemeinsame Appelle, Einsicht und den baldigen Start der Badesaison mit Wachdienst.“

Der Dolores Park in San Francisco. Auch hier sind die Abstandkreise zu finden. | Bild: afp

Grüne Liste fordert die Offenhaltung der Strandbäder

Auch die Freie Grüne Liste hat sich in einer Pressemitteilung entschieden für die Offenhaltung der Strandbäder ausgesprochen: „Wir brauchen die großen Freiflächen, auf denen Einheimische und Gäste sich aufhalten, bewegen und spielen können. Eine Sperrung über die Pfingsttage hätte nur zur Folge, dass sich die Menschen andere, teilweise naturschutzrechtlich bedenklichen, Stellen suchen und dort baden gehen“, schreibt Anne Mühlhäußer von der FGL.

Konstanz Viele Verstöße gegen das Badeverbot: Nun droht die Schließung der Konstanzer Strandbäder Das könnte Sie auch interessieren

Es wäre dringend die Aufgabe der Landesregierung, vernünftige Regelungen für die spezielle Situation der Strandbäder am See zu erlassen, die einen gesicherten Badebetrieb ermöglichen. Alles andere sei schwer zu verstehen, wenn gleichzeitig in anderen Bundesländern Freibäder wieder öffnen dürfen oder im Meer gebadet werden dürfe, „denn die erforderlichen Abstandsgebote sind sowohl auf den Wiesen als auch beim Schwimmen problemlos einhaltbar“.