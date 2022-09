Konstanz vor 45 Minuten

Weil ihm eine Münze heruntergefallen war: Mann reißt Regal in der Aral-Tankstelle ab

Am Samstag randalierte ein Unbekannter in einem Tankstellenshop in Konstanz. Grund dazu war eine von ihm verlorene Münze. Danach flüchtete der Unruhestifter.