Wird der Städteschnellbus von der Autofähre ausgebremst? Die Busse der Linie 7394 zwischen Friedrichshafen und Konstanz fahren ab Montag, 30. Januar, wieder teilweise mit Verspätung, wie der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) mitteilte. Ursache dafür sei der erneut geänderte Fahrplan der Fähre Meersburg–Konstanz, mit der die Busse den See überqueren.

Bereits Anfang Dezember 2022 hatten die Stadtwerke Konstanz den Fahrplan der Fähre ausgedünnt und dabei auf wirtschaftliche und ökologische Gründe verwiesen. Auch diesmal fahren die Schiffe zeitweise nur noch alle 20 Minuten anstatt im gewohnten 15-Minuten-Takt.

Bodensee Irrsinn im ÖPNV? Das 49-Euro-Ticket wird auf der Fähre nur für Bus-Insassen gelten Das könnte Sie auch interessieren

Montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr erreichen daher einige Städteschnellbusse der Linie 7394 ihre vorgesehenen Fähren nicht und müssen das nächstfolgende Schiff abwarten. „Eine verspätete Ankunft in Konstanz führt dann auch zu einer Verspätung bei der Rückfahrt nach Friedrichshafen“, sagt Bodo-Sprecher Felix Löffelholz.

Keine genaue Vorhersage möglich

Welche Busse sich um wie viele Minuten verspäten, lässt sich laut Löffelholz im Voraus allerdings nicht genau benennen – auch die Verkehrslage auf den Straßen sei dafür schließlich ein entscheidender Faktor.

Man rate daher allen Fahrgästen, pünktlich an den Haltestellen zu erscheinen und Echtzeitinformationen durch Scannen des QR-Codes an den dort aushängenden Fahrplänen einzuholen – wenn man denn technisch entsprechend ausgerüstet ist. Darüber hinaus gebe es die aktuellen Daten in den elektronischen Auskunftssystemen, etwa auf www.bodo.de oder in der Bodo-Fahrplan-App.

(Archivbild) Fahrgäste in einem Bus der Linie 700 während der Überfahrt mit der Autofähre. | Bild: Stefanie Nosswitz | SK-Archiv

Von dem geänderten Fahrplan der Fähre nicht betroffen sind laut Bodo die Regiobusse der Linie 700 zwischen Ravensburg und Konstanz. Ab wann die Fähre wieder im regulären Takt verkehrt, haben die Stadtwerke Konstanz zunächst nicht genannt.

Sie haben bei ihrer Planung aber so gut es ging Rücksicht auf die Regiobusse genommen, wie Stadtwerke-Sprecher Christopher Pape betont. „Wenn der Bus aus Friedrichshafen absolut pünktlich ist, müsste er bei der Abfahrt um XX:07 Uhr ab Meersburg-Kirche die Fähre um XX:15 problemlos erreichen“, so Pape. „Uns ist es ein Anliegen, möglichst viele Anschlüsse zu gewährleisten.“

Konstanz Die Katamaran-Wartehalle im Konstanzer Hafen wird umgebaut. So soll sie zukünftig aussehen Das könnte Sie auch interessieren

Schiffsmannschaften sollen warten

Da der Anschluss relativ knapp sei, habe man die Schiffsmannschaften angewiesen, bis zu maximal fünf Minuten auf den Bus zu warten. Während des 20-Minuten-Taktes betreffe das nur drei von zwölf Fahrten, und zwar ab Kirche Meersburg 11.07, 13.07 und 15.07 Uhr.

(Archivbild) Der Fähranleger in Staad: Hier drohen laut den Stadtwerken Konstanz täglich vier Busse nach Friedrichshafen die Fähre zu verpassen. | Bild: Timm Lechler | SK-Archiv

„In umgekehrter Richtung entsteht tatsächlich ein Problem, das wir nicht lösen können“, so Pape weiter. Die Busse würden hier regelmäßig eine Verspätung von bis zu 15 Minuten einfahren, ehe sie am Fähranleger in Staad landen. Bei vier von zwölf Anschlüssen (regulär 9.08, 10.08., 12.08 und 14.08 Uhr ab Allmannsdorf) könne es da bei der Fährabfahrt um XX:25 Uhr knapp werden.