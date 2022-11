von Kevin Lange

Das vergangene Jahr war kein gutes für alle Liebhaber der Vorweihnachtszeit. Nicht nur die Pandemie-Auflagen drückten auf das Festtags-Gefühl – auch der Ausfall vieler Veranstaltungen, die eigentlich in die Weihnachtszeit gehören, sorgte nicht gerade für gute Stimmung. Davon betroffen waren auch die Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg. So musste auch der Weihnachtsmarkt in Konstanz im vergangenen Jahr nach nur fünf Tagen bereits wieder schließen.

Doch dieses Jahr ist wieder die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes bis kurz vor Weihnachten geplant. Wann die Eröffnung stattfindet, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir alle Infos rund um das Programm beim Weihnachtsmarkt 2022 in Konstanz für Sie zusammengestellt.

2021 war der Konstanzer Weihnachtsmarkt nur wenige Tage geöffnet. 2022 soll er wieder vom 24. November bis zum 22. Dezember Besucher anlocken. | Bild: Aurelia Scherrer

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Konstanz 2022

Bereits vor dem ersten Advent wird der Weihnachtsmarkt in Konstanz 2022 eröffnet: Am 24. November geht es los. Von da an hat der Markt bis zum 22. Dezember geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt umfasst in dieser Zeit nicht nur die üblichen Stände im Hütten-Look. Denn eine der Besonderheiten des Konstanzer Weihnachtsmarktes ist das Weihnachts-Schiff. Da der Weihnachtsmarkt direkt am Hafen stattfindet, hat man die Möglichkeit genutzt, einen Teil davon aufs Wasser zu verlegen. Für die Dauer des Weihnachtsmarktes verwandelt sich daher ein Schiff in eine den Besuchern frei zugängliche Weihnachtskulisse.

Neben Glühwein und Bratwurst gibt es auch jede Menge Kunsthandwerk auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt. | Bild: Oliver Hanser

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Konstanz 2022

Der Weihnachtsmarkt in Konstanz ist 2022 bis zum 22. Dezember jeden Tag geöffnet. Dabei unterscheiden sich die Öffnungszeiten der verschiedenen Stände leicht voneinander. Wer hauptsächlich für das gemütliche Trinken von Glühwein auf den Weihnachtsmarkt geht, der hat an einigen Tagen länger dafür Zeit als an anderen. Wer etwas bei den Ständen kaufen möchte, der muss das in der Regel schneller erledigt haben.

Um jegliche Unklarheiten zu vermeiden, haben wir Ihnen hier die Öffnungszeiten zusammengetragen:

Montag

Wirtsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Verkaufsstände: 11.00 – 20.00 Uhr

Dienstag

Wirtsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Verkaufsstände: 11.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch

Wirtsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Verkaufsstände: 11.00 – 20.00 Uhr

Donnerstag

Wirtsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Verkaufsstände: 11.00 – 20.00 Uhr

Freitag

Wirtsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Verkaufsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Samstag

Wirtsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Verkaufsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Sonntag

Wirtsstände: 11.00 – 21.30 Uhr

Verkaufsstände: 11.00 – 20.00 Uhr

Zahlreiche Stände laden auf dem Weihnachtsmarkt Konstanz zum Bummeln ein. | Bild: Oliver Hanser

Weihnachtsmarkt in Konstanz 2022: Das Programm in der Weihnachtszeit

So sieht 2022 das Programm auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz aus:

Historisches Kinderkarussell: Auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz gibt es ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes Karussell. Die Holzpferde dieses historischen Schaustücks sind noch handgeschnitzt.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz gibt es ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes Karussell. Die Holzpferde dieses historischen Schaustücks sind noch handgeschnitzt. Wichteldorf: Für die Kinder wurde ein extra Spieleareal mit kleinen Hütten gebaut. Dort können sich die Kinder in weihnachtlichem Ambiente austoben.

Spendenaktion: Auch die traditionelle Spendenaktion des Konstanzer Weihnachtsmarktes findet wieder statt. Dieses Jahr werden Gelder für die Kinderhospizarbeit im Landkreis Konstanz gesammelt.

Für die Kinder wurde ein extra Spieleareal mit kleinen Hütten gebaut. Dort können sich die Kinder in weihnachtlichem Ambiente austoben. Spendenaktion: Auch die traditionelle Spendenaktion des Konstanzer Weihnachtsmarktes findet wieder statt. Dieses Jahr werden Gelder für die Kinderhospizarbeit im Landkreis Konstanz gesammelt. Nikolausbesuch: Von Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember, kommen täglich um 14 Uhr der Nikolaus und Knecht Ruprecht vorbei und verteilen Geschenke.

Highlight für die Kleinen: ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes Karussell. | Bild: Oliver Hanser

Parken für Besucher beim Weihnachtsmarkt in Konstanz 2022

Da Konstanz das ganze Jahr über reichlich Besucher hat, gibt es viele Parkmöglichkeiten. Unter anderem können Sie hier Ihr Auto abstellen, um zum Weihnachtsmarkt zu gelangen:

Parkhäuser: Es gibt insgesamt sieben Parkhäuser mit zusammengerechnet 2600 Stellplätzen für PKW. Sie können dort ihr Auto abstellen und mit dem ÖPNV zum Weihnachtsmarkt fahren.

Es gibt insgesamt sieben Parkhäuser mit zusammengerechnet 2600 Stellplätzen für PKW. Sie können dort ihr Auto abstellen und mit dem ÖPNV zum Weihnachtsmarkt fahren. Parkplätze „ Döbele „ und „Klein Venedig“ : Die Stadt Konstanz bietet auch einige offene Großraum-Parkplätze an. Diese sind jedoch ebenfalls kostenpflichtig. Von dort aus ist der Weihnachtsmarkt mit dem ÖPNV zu erreichen.

: Die Stadt Konstanz bietet auch einige offene Großraum-Parkplätze an. Diese sind jedoch ebenfalls kostenpflichtig. Von dort aus ist der Weihnachtsmarkt mit dem ÖPNV zu erreichen. Bodensee-Forum: Auch dieses ist ein offener Parkplatz der Stadt Konstanz. Von hier aus gibt es allerdings einen Shuttle-Service, der Sie vom Parkplatz direkt zum Weihnachtsmarkt bringt.

Leider hat es auch dieses Jahr wieder viele Absagen bei Weihnachtsmärkten gegeben. Eine Übersicht, welche Weihnachtsmärkte in der Region stattfinden, finden Sie auf suedkurier.de.