von Antonia Wintersig

Weihnachten verbindet man hier typischerweise mit Winter, Weihnachtsmärkten und damit, die Feiertage mit der Familie zu verbringen. Für den Konstanzer Willi Moxter fällt all das in diesem Jahr weg – der 19-Jährige hat Anfang November sein Auslandsjahr in Südafrika angetreten.

Nun ist er seit fast zwei Monaten in Graafwater, einem Dorf im Südwesten Südafrikas, wo er mit der Organisation Play Handball für ein Jahr Grundschulkinder in der Sportart trainiert. Auch Weihnachten wird er dort verbringen, gemeinsam mit der Gastfamilie, bei er während des Auslandsjahres lebt.

Weihnachtsdeko bei 27 Grad? „Etwas merkwürdig“

Natürlich fühle es sich seltsam an, zu wissen, dass man die die Feiertage nicht wie sonst mit der Familie verbringt, erzählt Willi Moxter. „Das fehlt etwas Vertrautes.“ Was ebenfalls fehle, sei die Art der Weihnachtsstimmung, die er aus Deutschland gewohnt sei – „und Weihnachtsdeko bei 27 Grad fühlt sich etwas merkwürdig an“, so der 19-Jährige.

Konstanz Doppelmord auf der Apollonia: „Wir haben um unser Leben gebettelt. Sowas vergisst man nicht“, sagt ein Konstanzer 40 Jahre nach dem Drama auf hoher See Das könnte Sie auch interessieren

Über Weihnachten nach Hause zurückzukommen habe er aber von Anfang an nicht geplant. Diese Entscheidung habe er unabhängig von der Corona-Situation getroffen. Der Flug wäre teuer, und er freue sich darauf, Weihnachten mit seiner Gastfamilie zu verbringen. „Ich möchte das ganze Jahr in Südafrika leben, auch wenn ich Heimweh bekomme“, sagt er.

Familie und Freunde würden ihm zwar fehlen, richtiges Heimweh habe er jedoch noch nicht gehabt, sagt Willi Moxter. Man sehe und erlebe einfach zu viel Neues, als dass man allzu oft an Zuhause denken würde. Wenn er Bilder vom Bodensee sehe, habe er aber schon etwas Sehnsucht. „Einfach mal am Wasser abhängen und mit Freunden den Tag am See ausklingen lassen, das kann ich hier nicht.“

Konstanz Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in und um Konstanz? Deutscher Wetterdienst wagt eine erste Prognose Das könnte Sie auch interessieren

Da es in Südafrika gerade Sommer wird, sei auch das Wetter und die damit einhergehende Stimmung im Vergleich zu Deutschland das genaue Gegenteil: „Die Temperaturen steigen, die Leute werden aktiver, alle freuen sich auf die großen Sommerferien“, erzählt Moxter.

Was er definitiv nicht vermisse, sei das Wetter in Deutschland. Wenn man bei 30 Grad draußen arbeiten müsse, sei das natürlich auf Dauer nicht nur schön. Aber er genieße es, mal nicht in der Winterzeit zu frieren, so der 19-Jährige.

Wie erlebt Willi Moxter die Corona-Situation vor Ort?

Ende November hat Südafrika die Entdeckung der neuen Coronavirus-Variante Omikron publik gemacht. Seitdem gilt das Land als Virusvariantengebiet sowie Risikogebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko. Er selbst bekomme von Corona allerdings nicht allzu viel mit, sagt Willi Moxter.

Corona Neue Virusvariante auch in Deutschland angekommen – wie gefährlich ist Omikron? Das könnte Sie auch interessieren

Über schärfere Maßnahmen werde zwar aktuell diskutiert, bisher gelte aber das sogenannte Lockdown-Level 1, die niedrigste Stufe. Konkret bedeute das: eine Ausgangssperre von Mitternacht bis 4 Uhr morgens.

Zudem bestehe im öffentlichen Raum Maskenpflicht und beim Betreten von Geschäften und öffentlichen Einrichtungen müsse man sich die Hände desinfizieren. Sein Handballtraining sei dadurch auf jeden Fall nicht beeinträchtigt und auch er persönlich fühle sich nicht wirklich eingeschränkt, so Moxter.

Übrigens: Über seine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse in Südafrika berichtet der Konstanzer auch in seinem Blog.