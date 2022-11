Der Tunnel Waldsiedlung auf der B33 ist in Richtung Allensbach am Dienstagabend, 29. November, gesperrt worden. Grund ist offenbar einmal mehr ein fehlerhaftes Anschlagen der Brandmeldeanlage . Einen Fahrzeugbrand gibt es laut Lagezentrum der Konstanzer Polizei jedenfalls nicht. Der Verkehr werde derzeit über die alte B33-Strecke an der Röhre vorbeigeführt.