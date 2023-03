In der „Dance Academy“ wird nicht nur Paartanz einstudiert, sondern es geht auch um Ballett, Break Dance sowie Modern Dance. Zum 20-jährigen Bestehen plant das Betreiber-Duo nun eine spezielle Tanzgala.

Tanzen verbindet, und das gilt ganz besonders für Andrea und Peter Czerner. Die Faszination aus Bewegung und Musik ergreift sie, als sie so um die 19 Jahre alt sind. Sie studiert damals in Deutschland, er in Amerika. Nachdem sie einander gefunden