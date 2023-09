Vielleicht war es ein Messer, vielleicht eine Schere, eine Nagelfeile oder ein Korkenzieher – jedenfalls machte sich ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand an einem fremden Auto zu schaffen.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt, zerkratzte der Täter einen braunen Porsche Panamera, der an der Seestraße auf Höhe von Hausnummer 3a geparkt war, auf der linken Fahrzeugseite. Dies geschah zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr.

Laut der Pressemitteilung entstand bei dieser Aktion ein Schaden am Porsche in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht nun den Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter 07531 9952222 an das Polizeirevier Konstanz zu wenden.