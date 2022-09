von Simon Wöhrle

Hunderttausende Touristen besuchen jährlich Konstanz. Welche Eindrücke sie dabei mitnehmen, teilen viele im Internet. Wir haben einen Blick auf die Google-Rezensionen von Konstanzer Sehenswürdigkeiten geworfen, die in den vergangenen Sommerwochen verfasst wurden.

Konstanz Mehr als 700.000 Übernachtungen im Jahr 2021: Konstanzer Tourismus legt im zweiten Pandemie-Jahr zu Das könnte Sie auch interessieren

Die Imperia

(Archivbild) Von 1993 bis 2022 hat sich die Imperia übrigens fast 4.000.000 Mal um die eigene Achse gedreht. | Bild: SK-Archiv | Achim Mende

Das Wahrzeichen der Konzilstadt beeindruckt die Besucher spürbar. „Ein großartiges Architektonisches Meisterstück“, lobt ein Nutzer. „Schönes Mädchen!“, schreibt eine andere. „Schöne Aussicht von dort, auch eine interessante Statue, die sich dreht“, ist weiter zu lesen. Dass die Imperia sich stetig dreht, nehmen die Besucher mit Freude wahr. „Sie dreht sich langsam, sodass alle Seiten gesehen werden können“, schreibt ein Nutzer. Fazit eines weiteren: „Einen Besuch wert.“

Der Stadtgarten

(Archivbild) Der Stadtgarten lädt zu einer Pause bei der Erkundung ein. Ob er auch den vielen Besuchern im Sommer gefallen hat? | Bild: SK-Archiv | Lukas Ondreka

Nur wenige Schritte weiter lädt der Stadtgarten zum Verweilen mit Blick auf den Bodensee ein. Für viele Touristen scheint die Möglichkeit, hier eine Pause einzulegen, gerade recht zu kommen. Als „ein sehr schöner Ort“, oder auch „wunderschöner Stadtgarten“ wird er im Netz bezeichnet. Vereinzelt gibt es aber auch Kritik: „Könnte mehr gepflegt werden“, merkt ein Nutzer an.

Bodensee Land unter! Als die Ufer von Konstanz, Allensbach und Reichenau überflutet wurden Das könnte Sie auch interessieren

Die Blumeninsel Mainau

(Archivbild) Die Blumeninsel Mainau gehört für viele Touristen am Bodensee zum Pflichtprogramm. | Bild: SK-Archiv | Hanser, Oliver

Die Blumeninsel ist ein wahrer Besuchermagnet. „Ein Garten auf einer Insel oder eine Insel, die ganz Garten ist. Erstaunlich“, schreibt eine Nutzerin auf Spanisch. Auch die aus Blumen bestehenden Kunstwerke werden deutlich gelobt. „Immer einen Ausflug wert“, schreiben mehrere Besucher. Manchen scheint der Andrang allerdings zu viel zu werden: „Totaler Touri-Punkt. Die Insel und der Park sind in einem schönen Zustand, aber auch recht voll und überlaufen“, bemängelt ein Nutzer an der Mainau.

Das Strandbad Horn

(Archivbild) Das Strandbad, das Konstanzer liebevoll Hörnle nennen, bietet im heißen Sommer Abkühlung. | Bild: SK-Archiv / Achim Mende

Mit dem See vor der Nase will im Sommer wohl fast jeder auch mal eintauchen. Ein beliebter Platz dafür ist das Hörnle. „Sehr schönes Strandbad. Sauber und gepflegt“, lobt ein Nutzer. „Parkplätze sind Mangelware. Man kommt aber gut mit dem Bus dahin“, heißt es weiter. „Prima Zugänge zum See, viel weitläufige Freifläche auch mit schattenspendenden Bäumen“, ist in einer weiteren Rezension zu lesen.

Das Konstanzer Münster

(Archivbild) Vom Turm des Münsters bietet sich ein herrlicher Ausblick auf die historische Altstadt. | Bild: SK-Archiv | Scherrer, Aurelia

Das Konstanzer Münster überragt nicht nur die Dächer der Altstadt, sondern hat auch überragende Eindrücke bei den Besuchern der Konzilstadt hinterlassen. „Von außen mächtig und wenig filigran wirkend. Innen künstlerisch vielfältig und abwechslungsreich gestaltet“, schreibt ein Nutzer über seinen Besuch. „Eine sehr schöne und beeindruckende Kirche. Absolut einen Besuch wert“, heißt es an anderer Stelle.