Konstanz vor 2 Stunden

Was planen Konstanzer Kirchen für Heiligabend und wie bereiten die Gemeinden die Feiern vor? Viele weichen nach draußen und ins Internet aus

Die Corona-Pandemie fordert erneut die Kreativität der Kirchenbesucher und der Kirchengemeinden in Konstanz heraus: Es gibt Gottesdienste und andere kirchliche Aktionen draußen oder drinnen, in kleinen Gruppen oder in verdoppelter Gottesdienstanzahl, online als Aufzeichnung oder Live-Übertragung. Eine Übersicht.